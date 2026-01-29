"Сделанный в Донецке" и разбитый телевизор: как мир отреагировал на гол Трубина (видео)
Украинский голкипер вмиг стал известным
Вратарь "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин на один день стал самым известным футболистом в мире. Его исторический гол в ворота "Реала" в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2025//26 не оставил равнодушным никого.
Что нужно знать
- "Бенфика" обыграла "Реала" — 4:2
- Трубин забил последний гол в игре в компенсированное время
- Лиссабонский клуб вышел в стыки Лиги чемпионов благодаря голу украинца
"Телеграф" собрал трендовые реакции на гол Трубина в соцсети Х. История началась с жеста главного тренера "Бенфики" Жозе Моуринью, который отправил Анатолия в чужую штрафную.
Напомним, при счете 3:2 в пользу "Бенфики" Орлы заработали перспективный стандарт на чужой половине поля, и Трубин пошел в чужую штрафную. После подачи Анатолий головой переправил мяч в ворота "Реала". Счет стал 4-2, и "Бенфика" за счет лучшей разницы голов завоевала последнюю путевку в плей-оф ЛЧ.
Напомним, в прошлом сезоне Лиги чемпионов Трубин дважды не пожал руку россиянину Александру Головину. В первый раз поступок Анатолия вызвал переполох в России. Скандал дошел до Госдумы РФ, где заявили, что украинца выгнали бы из сборной, если бы он поступил иначе.