"Сделанный в Донецке" и разбитый телевизор: как мир отреагировал на гол Трубина (видео)

Украинский голкипер вмиг стал известным

Вратарь "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин на один день стал самым известным футболистом в мире. Его исторический гол в ворота "Реала" в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2025//26 не оставил равнодушным никого.

Что нужно знать

"Бенфика" обыграла "Реала" — 4:2

Трубин забил последний гол в игре в компенсированное время

Лиссабонский клуб вышел в стыки Лиги чемпионов благодаря голу украинца

"Телеграф" собрал трендовые реакции на гол Трубина в соцсети Х. История началась с жеста главного тренера "Бенфики" Жозе Моуринью, который отправил Анатолия в чужую штрафную.

Моуринью отправил вратаря в атаку

"Реал" доигрывал игру с "Бенфикой" вдевятером после 2 удалений. Сразу 4 футболиста Сливочных странно действовали в моменте с пропущенным голом

Трубин родился в Донецке, а профессиональным футболистом стал в "Шахтере"

Фанат "Марселя" разбил телевизор из-за гола Трубина. Дело в том, что "Бенфика" обошла в турнирной таблице именно французский клуб

В эфире португальского канала узнали о голе Трубина из-за реакции в студии

Фото празднующего Трубина нужно повесить в Лувр

В сети завирусился твит о некого Санто, который перед уик-эндом Лиги чемпионов хвастался, как поднять "легкие деньги". Он написал, что можно было сделать ставку на то, что во всех 18 матчах 8-го тура ЛЧ вратарь не забьет гол. Коэффициент на это событие был 1,15, однако гол Трубина все изменил.

Некоторые уже называют Трубина "святым"

В сети предлагают "Бенфике" изменить эмблему

Гол Трубина праздновали в Барселоне, где обрадовались тому, что "Реал" опустился на 9-е место.

Напомним, при счете 3:2 в пользу "Бенфики" Орлы заработали перспективный стандарт на чужой половине поля, и Трубин пошел в чужую штрафную. После подачи Анатолий головой переправил мяч в ворота "Реала". Счет стал 4-2, и "Бенфика" за счет лучшей разницы голов завоевала последнюю путевку в плей-оф ЛЧ.

Видео гола Трубина в ворота "Реала"

Напомним, в прошлом сезоне Лиги чемпионов Трубин дважды не пожал руку россиянину Александру Головину. В первый раз поступок Анатолия вызвал переполох в России. Скандал дошел до Госдумы РФ, где заявили, что украинца выгнали бы из сборной, если бы он поступил иначе.