Мэр Вознесенска засветился в смертельном ДТП. О каких еще скандалах и авариях с ним известно

Евгений Величко попал в аварию во время служебной командировки

В Кировоградской области в ДТП попал городской голова Воскресенска (Николаевская область) Евгений Величко. Авария произошла во время служебной командировки в Голованевском районе 28 января.

В горсовете подтвердили ДТП и подчеркнули, что по предварительным данным авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий, а городской совет функционирует без изменений: "Вознесенский городской совет находится на постоянной связи с соответствующими службами, обеспечивает надлежащую организацию работы исполнительных органов совета и стабильное функционирование общества". Местные СМИ сообщают, что Величко в больнице.

Одно из авто снесло с дороги/ Фото: ГСЧС

Деблокирование пострадавшего/ Фото: ГСЧС

В ГСЧС Кировоградщины подчеркнули, что в столкновении было два участника — оба на легковушках. Авария произошла после 15 вблизи села Пушково. По их данным, пострадала женщина, 1977 года рождения — ее деблокировали и передали медикам. Другой участник аварии также был деблокирован, но посмертно. Мужчина 1986 года погиб на месте, говорится на сайте ведомства. Отметим, что этот год не соответствует году рождения городского головы Воскресенска.

Есть погибший в ДТП/Фото: ГСЧС

По фото с места ДТП видно, что дорога сложная – место окутывает плотный туман.

Спасатели на месте ДТП/ Фото: ГСЧС

Что известно о Евгении Величко

Евгений Величко

Евгений Величко родился и рос в Воскресенске. После обучения в Уманском государственном аграрном университете в родном городе создал и возглавил предприятие в строительной сфере. Мэр Воскресенска с 2020 года.

Не первое ДТП Величка

В 2021 году Евгений Величко уже был фигурантом аварии. Его авто столкнулось с пассажирским автобусом, правда, пустым. Авто Величко врезалось в автобус, он получил травмы. Величко объяснил, что солнце ослепило ему глаза при повороте.

ДТП в Воскресенске в 2021 году

Скандалы с участием Величко

Летом 2025 года Евгений Величко разразился скандалом — он нецензурно выругался во время заседания городского совета. Причиной брани стало голосование против проекта постройки Центра ментального здоровья в сквере в честь погибших защитников. Многие депутаты высказались против, что вызвало бурную реакцию.

Величко позже признал, что вел себя не сдержанно, ведь на предыдущих комиссиях по этому вопросу никто не высказывался против: "Но я каюсь, слова не подобрал правильные. Не опытный еще, пожалуй. Буду учиться на ошибках". Отметим, что Величко ранее также ссорился со СМИ и называл одно из изданий "желтой прессой" за публикацию его декларации.

Что интересного в декларации мэра Воскресенска

По данным декларации Величко, в его собственности — дом, две квартиры и земельный участок. Частью он владеет на правах общей собственности. На Величках зарегистрированы пять автомобилей, однако большинство грузовых. Легковой только FIAT DOBLO 2012 года выпуска. У супруги TOYOTA RAV-4 HYBRID 2020 года. Отметим, что авто второго участника ДТП на фото ГСЧС не попало.

Отметим, что за 2024 год кроме зарплаты мэра в 687 714 грн Величко также получал средства от аренды, от продажи движимого имущества, от "Украинского кризисного медиацентра", а жена получала выплаты как ВПЛ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во Львове на квадроцикле разбился нардеп Орест Саламаха. Его семья несколько раз вызывала вопросы у правоохранителей, в том числе из-за недвижимости, записанной на жену.