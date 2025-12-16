Телемарафон или армия? Зинкевич объяснила, где государство может найти 68 млрд для ВСУ

Нардепка назвала, где государство теряет миллиарды

В бюджете Украины на следующий год заложили повышение выплат депутатам, а не военным. Народный депутат от партии "Европейская солидарность", ветеран Яна Зинкевич отмечает, что в условиях войны такие решения ставят под угрозу само выживание страны.

Что нужно знать:

Первоочередная задача государства — обеспечение потребностей ВСУ, считает Зинкевич

Источниками финансирования могут стать сокращение расходов на телемарафон, "зимнюю поддержку" и т.п.

Отдельно депутат критикует рост зарплат в ГБР, Генпрокуратуре и других тыловых структурах

Сокращение этих расходов позволило бы направить в армию до 68 млрд грн

В интервью "Телеграфу" Зинкевич подчеркнула, что главной задачей государства сегодня должно быть обеспечение нужд военных, включая повышение их зарплат. Среди статей расходов, из которых можно было бы забрать средства — "зимняя поддержка", "национальный кэшбек" и финансирование телемарафона.

Именно с этих пунктов и нужно было начинать. К тому же наши партнеры не раз прямо говорили, что телемарафон – недопустимая статья расходов. Да кто бы к ним прислушался! Яна Зинкевич, народный депутат

Полное интервью: "Я поддерживаю ТЦК" — нардеп Зинкевич о мобилизации женщин и о том, где взять деньги на повышение зарплат военных

Отдельную критику Зинкевич высказала по поводу повышения зарплат работникам ГБР, Генпрокуратуры и других органов. По ее мнению, рост финансирования не сопровождается повышением эффективности их работы. Таким образом, проблема заключается не в недостатке средств, а в неправильных бюджетных приоритетах.

По оценкам депутата, сокращение расходов на органы государственной власти и тыловые силовые структуры позволило бы дополнительно направить на нужды Вооруженных сил Украины 68 млрд гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что общие оборонные потребности Украины в 2026 году составляют 120 миллиардов долларов США. Из госбюджета расходы на безопасность и оборону составят 27,2% ВВП, или 2 трлн 805 млрд грн, то есть чуть больше половины суммы.