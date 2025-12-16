"Много вызовов": Шмыгаль сказал, что нужно Украине, чтобы выстоять в 2026 году

Наиболее критическим приоритетом остается противовоздушная оборона

В 2026 году Украина столкнется с серьезными оборонными вызовами. Потому ей крайне необходима будет поддержка международных партнеров.

Что нужно знать:

Общие оборонные потребности Украины на 2026 год — 120 миллиардов долларов

Главными приоритетами остаются оборона, противовоздушная защита и финансирование программы PURL

В рамках зимнего пакета поддержки Украина запросила 300 ракет AIM для систем NASAMS, но пока получила только 13

Об этом сказал министр обороны Украины Денис Шмыгаль на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", сообщает корреспондент "Телеграфа".

По его словам, 2025 стал рекордным по объемам помощи от партнеров.

Если все обязательства на оставшиеся две недели будут выполнены, в этом году мы сможем привлечь 45 миллиардов долларов США — больше, чем в любой год с 2022-го добавил Шмыгаль.

В 2026 году для Украины будет много вызовов. Шмыгаль пояснил, что Россия планирует потратить на свой военный бюджет около 186 миллиардов долларов США в следующем году и в этом контексте общие оборонные потребности Украины в 2026 году составляют 120 миллиардов долларов США.

Украина может покрыть половину этой суммы собственными ресурсами, однако остальные 60 миллиардов долларов должны поступить от наших партнеров — от вас, дорогие друзья. Мы вежливо просим рассмотреть возможность выделения не менее 0,25% ваших ВВП на нужды обороны Украины. Это будет справедливо и прозрачно для вас и достаточно для обеспечения устойчивости Украины добавил Шмыгаль.

Денис Шмыгаль

В то же время, наиболее критическим приоритетом остается противовоздушная оборона. Украине необходимы возможности для защиты людей и инфраструктуры. В рамках зимнего пакета поддержки Киев запросил 300 ракет AIM для систем NASAMS.

Однако по состоянию на сегодняшний день Украина получила только 13 из них. Последствия вы видите сами. PURL особенно критически важен для нашей устойчивости. В 2026 году общие потребности по программе PURL составляют 15 миллиардов долларов США. PURL уже доказала свою эффективность. Она должна оставаться полностью профинансированной как один из центральных столбов нашего общего ответа и сотрудничества между Европой и США. пояснил министр.

Он обратился к партнерам и отметил, что сейчас сильные и скоординированные решения ускорят путь к справедливому и продолжительному миру.

