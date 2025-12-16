Укр

Украину снова накроет волна морозов: когда придет похолодание

Автор
Мария Назарова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Мороз, зима, глинтвейн Новость обновлена 16 декабря 2025, 17:55
Мороз, зима, глинтвейн. Фото Freepik/Коллаж Телеграфа

Снижение температур начнется в северных и восточных областях, но доберется и до остальных регионов

Пока в Украине царит относительно теплая погода, однако к концу декабря ожидается очередное похолодание. Морозы зайдут с северо-востока и охватят всю страну.

Об этом свидетельствуют данные погодного радара VentuSky.

Что нужно знать:

  • 26 декабря в Украине начнется новая волна морозов
  • В течение суток она охватит всю страну
  • В целом зима будет не слишком суровой, прогнозируют в Укргидрометцентре

В ночь на 26 декабря в северных и восточных регионах похолодает до -3… -6 градусов. На юге и западе ртутные столбики пока не смогут преодолеть нулевую отметку – там будет сохраняться от 1 до 2 градусов тепла. На остальной территории температура будет колебаться от -1 до -3.

Карта погоды на 26 декабря 2025
Карта погоды на 26 декабря 2025

Однако уже следующей ночью, 27 декабря, все регионы без исключения окажутся во власти отрицательных температур. Холоднее всего будет на севере, востоке, в центре и Карпатах. Там термометры покажут -4… -6 градусов. В других регионах ожидается до -3, и только на небольшой полосе вдоль венгерской границы синоптики обещают ноль градусов.

Карта погоды на 27 декабря 2025
Карта погоды на 27 декабря 2025

В соответствии с картой, 28 декабря похолодает до -5… -6 градусов в центре, а также на юге и западе страны. Вместе с тем стоит отметить, что столь долгосрочные прогнозы обычно подвергаются коррекции.

Карта погоды на 28 декабря 2025
Карта погоды на 28 декабря 2025

Какой будет зима в Украине

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух в комментарии "Телеграфу" объясняла, что нынешняя зима в Украине вероятно будет теплее, чем обычно, подобно зимам в предыдущие годы.

По ее прогнозу, средняя за сезон температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы. Вероятность такой температуры составляет 70-80%. Это продолжает тенденцию мягких зим, характерную для последних десятилетий.

Прогноз погоды на зиму 2025-2026, инфографика
Прогноз погоды на зиму 2025-2026

"На фоне глобального потепления зима в нашей стране стала почти на 1,5 градуса теплее по сравнению с 60-80 годами прошлого века, когда наблюдались очень сильные морозы. Мы уже давно не видели минус 35-40 градусов, а они были когда-то и в Киеве, и 20-градусные морозы уже воспринимаются как значительные. Повышается температура воздуха зимой, особенно минимальная, сокращается продолжительность зимы. Такие же тенденции вероятны и в этом году, о чем свидетельствуют расчеты", – рассказала Балабух.

Напомним, до Нового года осталось около двух недель, и за это время погода в Харькове существенно изменится. Согласно прогнозам на праздник в Харькове ожидается настоящая зимняя сказка — будет сыпать сильный снег.

Теги:
#Украина #Погода #Похолодание #Декабрь #Морозы #Прогноз погоды #Карта погоды