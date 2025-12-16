Украину снова накроет волна морозов: когда придет похолодание

Снижение температур начнется в северных и восточных областях, но доберется и до остальных регионов

Пока в Украине царит относительно теплая погода, однако к концу декабря ожидается очередное похолодание. Морозы зайдут с северо-востока и охватят всю страну.

Об этом свидетельствуют данные погодного радара VentuSky.

Что нужно знать:

26 декабря в Украине начнется новая волна морозов

В течение суток она охватит всю страну

В целом зима будет не слишком суровой, прогнозируют в Укргидрометцентре

В ночь на 26 декабря в северных и восточных регионах похолодает до -3… -6 градусов. На юге и западе ртутные столбики пока не смогут преодолеть нулевую отметку – там будет сохраняться от 1 до 2 градусов тепла. На остальной территории температура будет колебаться от -1 до -3.

Карта погоды на 26 декабря 2025

Однако уже следующей ночью, 27 декабря, все регионы без исключения окажутся во власти отрицательных температур. Холоднее всего будет на севере, востоке, в центре и Карпатах. Там термометры покажут -4… -6 градусов. В других регионах ожидается до -3, и только на небольшой полосе вдоль венгерской границы синоптики обещают ноль градусов.

Карта погоды на 27 декабря 2025

В соответствии с картой, 28 декабря похолодает до -5… -6 градусов в центре, а также на юге и западе страны. Вместе с тем стоит отметить, что столь долгосрочные прогнозы обычно подвергаются коррекции.

Карта погоды на 28 декабря 2025

Какой будет зима в Украине

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух в комментарии "Телеграфу" объясняла, что нынешняя зима в Украине вероятно будет теплее, чем обычно, подобно зимам в предыдущие годы.

По ее прогнозу, средняя за сезон температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы. Вероятность такой температуры составляет 70-80%. Это продолжает тенденцию мягких зим, характерную для последних десятилетий.

Прогноз погоды на зиму 2025-2026

"На фоне глобального потепления зима в нашей стране стала почти на 1,5 градуса теплее по сравнению с 60-80 годами прошлого века, когда наблюдались очень сильные морозы. Мы уже давно не видели минус 35-40 градусов, а они были когда-то и в Киеве, и 20-градусные морозы уже воспринимаются как значительные. Повышается температура воздуха зимой, особенно минимальная, сокращается продолжительность зимы. Такие же тенденции вероятны и в этом году, о чем свидетельствуют расчеты", – рассказала Балабух.

Напомним, до Нового года осталось около двух недель, и за это время погода в Харькове существенно изменится. Согласно прогнозам на праздник в Харькове ожидается настоящая зимняя сказка — будет сыпать сильный снег.