Россия пригрозила ряду стран неприятностями: названы первые "жертвы"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В РФ говорят, что Международный олимпийский комитет (МОК) встал на их сторону
Министр спорта России, глава олимпийского комитета РФ (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что МОК может лишить некоторых стран международных спортивных турниров. Это касается тех, кто не пускает россиян на соревнования.
- Дегтярев сообщил, что МОК будет наказывать неугодные России страны
- В РФ считают, что МОК и международные спортивные федерации на их стороне
- Первыми под удар попадут Польша и Чехия
Соответствующий комментарий Дегтярева приводит ТАСС. По словам российского чиновника, под эти "санкции" могут попасть Польша, Чехия и другие страны Восточной Европы, которые выступают против РФ.
Мы обсуждаем [санкции в отношении стран]. Я вам больше скажу, недавно я сказал, что МОК на нашей стороне, и не шутил. Президент МОК Кирсти Ковентри и ее команда публично и непублично дает понять всем странам, которые ограничивают въезд спортсменам, что они ответят за это тем, что у них просто не будет больше международных соревнований.
В первую очередь это, конечно, касается поляков, чехов, еще ряда восточно-европейских стран, проводящих самую оголтелую политику по отношению к России.
У ряда стран сейчас могут быть проблемы с международными федерациями из-за того, что они создают препятствия для участия наших спортсменов в этапах Кубка мира и континентальных первенствах. На нашей стороне и федерации, и МОК, и все здоровые спортивные силы.
Что удивительно, даже Западная Европа бывает более лояльна, чем некоторые страны в Восточной Европе, где иногда просто сходят с ума, и такая политика их национальных правительств приведет к тому, что в Европе вообще не останется соревнований, если не изменится курс.
Напомним, МОК решил допустить Россию к Олимпиаде-2026 по тем же правилам, которые действовали на Играх в Париже. Некоторые спортивные федерации выступили против участия россиян. К примеру, россиян не хотят видеть в Италии в биатлоне, бобслее и скелетоне. А вот в фигурном катании смягчили санкции против РФ. В декабре 2025 года Москва добилась снятия санкций в лыжном спорте через суд, что создало опасный прецедент для мирового спорта. В РФ продолжат практику судов против международных федераций.