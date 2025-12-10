Россия пригрозила ряду стран неприятностями: названы первые "жертвы"

Мы обсуждаем [санкции в отношении стран]. Я вам больше скажу, недавно я сказал, что МОК на нашей стороне, и не шутил. Президент МОК Кирсти Ковентри и ее команда публично и непублично дает понять всем странам, которые ограничивают въезд спортсменам, что они ответят за это тем, что у них просто не будет больше международных соревнований.

В первую очередь это, конечно, касается поляков, чехов, еще ряда восточно-европейских стран, проводящих самую оголтелую политику по отношению к России.

У ряда стран сейчас могут быть проблемы с международными федерациями из-за того, что они создают препятствия для участия наших спортсменов в этапах Кубка мира и континентальных первенствах. На нашей стороне и федерации, и МОК, и все здоровые спортивные силы.

Что удивительно, даже Западная Европа бывает более лояльна, чем некоторые страны в Восточной Европе, где иногда просто сходят с ума, и такая политика их национальных правительств приведет к тому, что в Европе вообще не останется соревнований, если не изменится курс.