Депутат Госдумы случайно сравнила Россию с болотом

Советская чемпионка обидела россиян

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о переходе российской теннисистки Анастасии Потаповой под флаг Австрии. Спортсменка назвала Австрию своей новой родиной.

Потапова решила выступать за Австрию,

Роднина раскритиковала спортсменку, но случайно сравнила РФ с болотом

В сети отреагировали на слова советской чемпионки

Соответствующий комментарий Родниной приводит "Матч ТВ". По ее словам, теннисистка повела себя "как рыба, которая ищет там, где чище".

Она получила гражданство Австрии, решила сменить в первую очередь страну. Неуважительно ли это по отношению к тому, что в России ее воспитывали как спортсменку? Теннис – такой вид спорта, где родители тратят даже больше. Конечно, нехорошо говорить, что ты приобрела новую Родину, с ней в России работали люди, дали ей здесь хороший старт. Выступать за Россию в теннисе – престижно. А это ее высказывание говорит о ее человеческих качествах. Она повела себя как рыба, которая ищет там, где чище. Ирина Роднина

В российском сегменте сети высмеяли слова Родниной. Пользователи отметили, что депутат Госдумы РФ фактически назвала Австрию "чистой водой", а Россию — болотом.

Переход Потаповой задел россиян. Дело в том, что Анастасия назвала Австрию "родиной", из-за чего подверглась критике из РФ.

Рада сообщить всем вам, что моё заявление на получение гражданства было одобрено австрийским правительством. Австрия — место, которое я люблю, где меня тепло принимают и где чувствую себя абсолютно как дома. Мне очень нравится находиться в Вене, и я с нетерпением жду, чтобы сделать этот город своим вторым домом. В рамках этого с гордостью объявляю, что начиная с 2026 года я буду представлять свою новую родину, Австрию, в своей профессиональной теннисной карьере. Анастасия Потапова

Справка: Потапова — 51-я ракетка мира. На ее счету 3 титула WTA, на Турнирах Большого Шлема не выходила дальше 4-го раунда.

Ранее в украинском теннисе прогремел скандал. Бывший теннисист Сергей Стаховский резко высказался о поведении Виталия Сачко на турнире в Меце (Франция). Сачко сенсационно обыграл бывшего россиянина Александра Бублика из Казахстана, а после игры теннисисты обнялись. Сергей считает, что Виталию не стоило обнимать Бублика, который имеет российское происхождение, а затем говорить на камеру "Слава Украине!".