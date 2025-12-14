Известный голливудский актер приехал на "клоунаду" в Россию
Звезда боевиков вновь посетил РФ
В Новосибирске (Россия) состоялся "международный" хоккейный турнир — Кубок Первого канала. Кроме команд Беларуси и Казахстана, на соревнования приехал известный американский актер Стивен Сигал.
Что нужно знать
- Сигал приехал в Россию на хоккей
- Стивен получил подарок от сына российского олигарха
- Сеть смеется с приезда актера-путиниста в РФ
После матча "Россия 25" — Беларусь (3:1) Сигал получил джерси команды РФ с номером 9. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
Главный тренер россиян, Роман Ротенберг, сын российского олигарха и друга президента РФ Владимира Путина Бориса Ротенберга, заявил, что исполнилась его детская мечта.
Я встретился со Стивеном Сигалом. Это мой детский кумир. Я помню, как смотрел с отцом его фильмы в маленькой квартире на Привокзальной улице в Ленинграде.
Если бы мне сказали, что я однажды встречусь с Сигалом, то маленький мальчик Рома в это бы не поверил. Но в жизни все возможно, – сказал Ротенберг.
В сети со смехом восприняли визит Сигала в РФ. Пользователи считают, что американский актер не востребован на родине, а потому пытается заработать в России. Произошедшее в Интернете назвали "клоунадой".
Отметим, Сигал активно поддерживает Путина. В 2016 году он получил российское гражданство, а в 2022 году поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину. Более того, актер заявлял, что готов лично пойти воевать за главу Кремля. С 2018 года Стивен занимает должность спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям России с США и Японией.
Напомним, сборные России и Беларуси не участвовали на хоккейном ЧМ-2025, ведь были отстранены от всех международных соревнований до окончания сезона 2024/25. Кроме того, страны-агрессоры исключены из состава участников ЧМ-2026. Добавим, что российских хоккеистов не пустят на Олимпиаду-2026.