Известный голливудский актер приехал на "клоунаду" в Россию

Я встретился со Стивеном Сигалом. Это мой детский кумир. Я помню, как смотрел с отцом его фильмы в маленькой квартире на Привокзальной улице в Ленинграде.

Если бы мне сказали, что я однажды встречусь с Сигалом, то маленький мальчик Рома в это бы не поверил. Но в жизни все возможно, – сказал Ротенберг.