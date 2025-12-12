Пулев - Гассиев : онлайн-трансляция боя (видео)

В весе Усика пройдет большой бой

В пятницу, 12 декабря, в Дубае (ОАЭ) состоится большой вечер профессионального бокса. В главном поединке на ринг выйдут регулярный чемпион мира по версии WBA Кубрат Пулев (32–3, 14 КО) из Болгарии и претендент из РФ Мурат Гассиев (32–2, 25 КО).

Что нужно знать

Пулев и Гассиев проведут бой в хэвивейте

Кубрат владеет титулом WBA

Победитель приблизиться к поединку с Усиком

Прямая видеотрансляция боя Пулев — Гассиев доступна на YouTube-канале IBA Boxing. Главный бой шоу начнется не раньше 22:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция боя Пулев — Гассиев

На кону боя Пулев — Гассиев стоит чемпионский пояс WBA World. Кроме того, победитель может получить статус претендента на бой с украинцем Александром Усиком (24-0, 15 КО), который владеет поясом WBA Super World, а также титулами WBC и IBF.

И Гассиев, и Пулев хорошо знакомы украинским любителям бокса. Именно Гассиева побил Усик на пути к первом титулу абсолютного чемпиона мира. В июле 2018 года Александр в 12-раундовом поединке одолел россиянина и стал абсолютным чемпионом мира в 1-м тяжелом весе и обладателем трофея Мохаммеда Али.

Пулев, в свою очередь, дрался с Владимиром Кличко. В ноябре 2014 года украинец нокаутировал болгарина.

Напомним, сейчас Усик готовится провести очередную защиту титулов в хэвивейте. Украинец пока не знает имя следующего соперника, хотя заявил, что хочет провести поединок против "Бронзового бомбардировщика". Также Александр не против сразиться с "Разрушителем".