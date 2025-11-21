Грандиозный скандал между Украиной и Польшей не за горами: виной всему футбол

Футбольные власти пока хранят молчание

Сборные Украины и Польши по футболу потенциально могут встретиться в решающем матче за путевку на чемпионат мира-2026. Это произойдет, если обе команды победят в полуфинале квалификации.

Что нужно знать:

Украина и Польша могут сыграть в отборе на ЧМ-2026

Сборная Украины играла все игры европейской квалификации в Польше

Украинцы — хозяева финала отбора на Мундиаль

Журналист Петр Волосик в своем микроблоге в соцсети Х сообщил, что Украина может провести "домашний" поединок с поляками в Польше. При этом польским болельщикам могут ограничить вход на стадион.

Что касается потенциального матча с Украиной, то одним из возможных вариантов является то, что украинцы сыграют в Польше, но с ограничением по количеству зрителей для местных болельщиков. Петр Волосик

По информации журналиста Петра Слонки, Польша — основной вариант для проведения игр сборной Украины в плей-офф ЧМ-2026. Однако Украинская ассоциация футбола (УАФ) все же рассматривает и запасные варианты с Австрией и Чехией.

Согласно моей постоянно меняющейся информации, Польша является основным местом проведения игр плей-офф сборной Украины. Однако УАФ также рассматривает варианты в Вене и Чехии. Петр Слонка

Вариант с Польшей абсолютно не нравится украинским фанатам. Болельщики требуют провести матчи плей-офф отбора ЧМ-2026 в другой стране, чтобы избежать громкого скандала.

УАФ пока не принимала решение, где сборная Украины будет проводить матчи плей-офф ЧМ-2026.

Отметим, накануне состоялась жеребьевка данного раунда квалификации. В 1/2 финала отбора украинцы сыграют со шведами. В случае успеха Сине-желтые выйдут в финал квалификации на победителя дуэли Польша — Албания. Полуфинал и финал пройдут в марте 2026 года.

Напомним, все матчи отбора ЧМ-2026 украинцы провели в Польше. В первой игре квалификации на Мундиаль футбольная Дружина проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). В 3-м туре украинцы обыграли на выезде Исландию (3:5), а в четвертом — Азербайджан (2:1). В 5-м туре Сине-желтые без шансов уступили Франции (0:4), после чего победили исландцев (2:0). Из нашего квартета напрямую на ЧМ квалифицировалась команда Франции.