Трамп не сделает с Украиной трех вещей: неожиданное заявление Кулебы

Трамп не может взять на себя ответственность за коллапс Украины

У президента США Дональда Трампа есть сразу три направления по Украине, которые он не сможет остановить. И причины этому не в геополитике, а в его собственных интересах.

Что нужно знать:

Трамп не сможет выйти из переговорного процесса по Украине

Обмен разведданными между США и Украиной продолжится

Даже выполнение этих трёх пунктов недостаточно для изменения хода войны

Об этом бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в видео на своем YouTube-канале. По его словам, это мнение может показаться странным.

Я сейчас возьму на себя риск, выскажу мнение, которое, возможно, покажется несколько странным, потому что оно будет противоречить всему, что вы видите в информационном пространстве. Но Трамп не может себе позволить ни выйти полностью, окончательно, безвозвратно из переговорного процесса, ни свернуть обмен разведывательными данными, ни прекратить продажу американского оружия европейцам через механизм НАТО рассказал Кулеба.

Причины тому есть две:

Это лишает его окончательно, раз и навсегда, шанса на Нобелевскую премию мира, о которой он мечтает.

Трамп не может политически взять на себя ответственность за коллапс Украины.

То есть пока есть так, как сейчас — Украина борется, у нас проблемы, света нет, на фронте отступаем, Америка говорит: "Ну, мы же что-то делаем, но видите, все равно Украина не способна". Но например, если Трамп полностью обрубает предоставление разведданных, что это значит? Это означает, что мы не можем вовремя зафиксировать взлет стратегических бомбардировщиков, запускающих ракеты. Это означает, что мы теряем глаза, фиксирующие запуск баллистических ракет. Это означает, что мы не успеваем активировать ПВО. Число жертв и разрушений в Украине критически растет поясняет экс-министр.

В то же время, если Штаты не дадут европейцам закупать оружие — будет отчетливо видно, что цель Трампа – позволить России уничтожить Украину, а не цель зарабатывать деньги на продаже оружия европейцам. Поэтому, по мнению Кулебы, он будет оставаться в процессе. То есть, и обмен разведданными и продажа оружия остаются.

С этим есть одна большая проблема, что всего этого недостаточно, чтобы изменить траекторию войны, и даже для того, чтобы замедлить продвижение россиян. Не то что их остановить. Вот это проблема стратегическая. Но, только если произойдет какой-то внутренний суперколлапс, Джей ди Вэнс полностью завладеет мозгами Трампа, и Трамп на всех остальных закроет уши… То есть только эффект "черного лебедя" приведет к тому, что он прекратит эти три пункта, которые я сказал: разведка, участие в переговорах и продажа оружия подытожил он.

Последние заявления Трампа

В Европе сейчас волнуются, что из-за медленного прогресса в мирных переговорах Трамп может выйти из процесса. Об этом пишет CNN.

Кроме того, осенью этого года лидеры стран ЕС стали поговаривать, что США могут прекратить обмен разведывательными данными. К тому же, Штаты грозились прекратить поставки оружия, чтобы подтолкнуть Киев к скорейшим переговорам.

Одни из последних важных заявлений Дональда Трампа:

"Если Украина отклонит план, США не будут бесконечно поддерживать Киев"

"Пора провести президентские выборы в Украине, они не проводились уже слишком давно. Возможно, Зеленский бы победил на выборах"

"Зеленский "блокирует" мирный план, потому что "еще не прочел" последний вариант"

"Зеленский должен "смириться", потому что "Украина проигрывает".

