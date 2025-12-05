Пока украинцы считают копейки, нардеп Бурмич считает квартиры: его декларация поражает

Нардеп заявил, что депутат "должен быть независимым", и для этого он "не должен ходить в рваных штанах"

Народный депутат Анатолий Бурмич считает повышение зарплат парламентариям оправданным. При этом сам имеет большой перечень недвижимости и кроме зарплаты получает еще пенсию.

Что нужно знать:

Экс-член запрещенной политической силы ОПЗЖ Бурмич считает правильным повышение зарплат нардепам до 120 тысяч гривен

Он объясняет это тем, что народный избранник должен быть независимым и "не должен ходить в рваных штанах"

Однако в случае Бурмича о "рваных штанах" речь не идет, у него немало недвижимости и другого имущества

"Телеграф" изучил декларацию поборника высоких заработков для депутатов.

На фоне возмущения общества из-за трехкратного увеличения в 2026 году компенсации расходов на депутатскую деятельность – с 60-70 до 200 тыс. гривен – народные избранники ищут этому шагу оправдания. В частности, 63-летний Анатолий Бурмич – бывший работник СБУ, депутат от запрещенной ОПЗЖ, а сейчас член группы "Відновлення України" считает: это сделает депутата независимым и даст возможность не быть бедным и попрошайкой. Об этом он заявил в комментарии изданию "Фокус ".

Анатолий Бурмич

Анализ декларации народного избранника доказывает, что у Бурмича с финансовым состоянием и так неплохо. К примеру, в 2024 году его доходы достигли 1,8 млн грн, то есть 150 тыс. грн/месяц. В этой сумме:

726 тыс. грн – зарплата

726,7 тыс. грн – возмещение расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий

90 тыс. грн – компенсация за проезд

201,4 тыс. грн – пенсия

1,9 тыс. грн – проценты от вклада

54 тыс. грн – доход от предоставления имущества в аренду

К тому же в денежных активах:

вклады в банках – всего 421,2 тыс. грн

наличные: – 120 тыс. грн и 100 тыс. долларов (еще 25 тыс. долларов имеет жена депутата)

В собственности Бурмича и членов его семьи достаточно недвижимого и движимого имущества:

квартира площадью 98,5 кв. м в Киеве, приобретенная в 2008 году — принадлежит в равных долях нардепу, жене и двум его детям

25% дома на 735,7 кв м в Закарпатском селе Вышка (приобретенный в 2016 году, другие владельцы – Ирина Богушова, Антонина Ништа и Игорь Тарасенко)

квартира в Киеве на 132,5 квадрата, приобретенная в 2016 году – принадлежит Бурмичу

апартаменты в Одессе на 61,3 квадрата – принадлежат Бурмичу

квартира на 92,2 кв. м в Киеве, приобретенная в 2015 году – принадлежит жене нардепа

квартира 118,3 кв. м в Киеве, приобретенная в 2015 году – принадлежит жене нардепа

два нежилых помещения в Киеве, площадью 191,8 и 190 кв. м – принадлежит Бурмичу

Также жене народного депутата с 2018 года принадлежит мини-пекарня, расположенная в поселке Калита Броварского района и земельный участок под ней, площадью 0,06 га (приобретенный в 2023 году). У Анатолия Бурмича в собственности 0,5 га земли в селе Чайка Броварского района Киевской области и 0,2 га в селе Вышка на Закарпатье (совладельцем которой является Игорь Тарасенко). В автопарке супруги – две машины Volkswagen Touareg 2008 и 2018 годов выпуска.

Как сообщал "Телеграф", народная депутат от группы "Партия "За будущее" Анна Скороход, которая может быть причастна к требованию средств от предпринимателей, в этом году обзавелась очередной недвижимостью. Квартира на 100 квадратов в Вышгороде стала пятой у парламентария.