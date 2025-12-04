Еще порадует украинцев? Когда вероятнее всего Усик завершит карьеру

Александр часто меняет планы

Украинский чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) будет проводить бои до 2028 года. По крайней мере так считает Искусственный интеллект (ИИ).

Что нужно знать

ИИ дает Усику еще 3 года в профи

Мнение Grok основывается на словах боксера

Усику 38 лет, он несколько раз менял свои планы в боксе

Такое мнение выразил ИИ Grok на запрос "Телеграфа". Искусственный интеллект проанализировал заявления Александра и ситуацию в этом виде спорта.

Grok отметил, что Усик в течение 2025 трижды менял планы. Согласно последнему, 38-летний Александр хочет драться до 41 года (до 2028 года). Чемпион уровня Усика дерется 1-2 раза в год. Потому можно предположить, что "Коту" в профессиональном боксе осталось провести 3-6 боев.

Усик подтверждал, что не собирается завершать карьеру в 2025 году и его мотивируют семья, дисциплина, болельщики, а также он хочет построить Академию спорта после ухода. Grok

Grok добавляет, что Усик хоть и публично объявил о долгосрочных планах, но в боксе планы могут быстро меняться в зависимости от переговоров, травм и личных решений спортсмена.

Напомним, Усик пока не знает имя своего следующего соперника. Александр отказался защищать титул WBO в поединке против британца Фабио Уордли, а сам нацелился на бой против Деонтея Уайлдера и Энди Руиса-младшего.