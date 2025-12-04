Ще порадує українців? Коли найімовірніше Усик завершить кар’єру

Олександр часто змінює плани

Український чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) проводитиме бої до 2028 року. Принаймні так вважає Штучний інтелект (ШІ).

Що потрібно знати

ШІ дає Усику ще 3 роки у профі

Думка Grok ґрунтується на словах боксера

Усику 38 років, він кілька разів змінював свої плани у боксі

Таку думку висловив ШІ Grok на запит "Телеграфа". Штучний інтелект проаналізував заяви Олександра та ситуацію у цьому виді спорту.

Grok зазначив, що Усик протягом 2025 тричі міняв плани. Згідно з останнім, 38-річний Олександр хоче битися до 41 року (до 2028 року). Чемпіон рівня Усика б’ється 1-2 рази на рік. Тому можна припустити, що "Коту" в професійному боксі залишилося провести 3-6 боїв.

Усик підтверджував, що не збирається завершувати кар’єру у 2025 році і його мотивують сім’я, дисципліна, уболівальники, а також він хоче збудувати Академію спорту після відходу. Grok

Grok додає, що Усик хоч і публічно оголосив про довгострокові плани, але в боксі плани можуть швидко змінюватись залежно від переговорів, травм та особистих рішень спортсмена.

Нагадаємо, Усик поки не знає ім’я свого наступного суперника. Олександр відмовився захищати титул WBO у поєдинку проти британця Фабіо Вордлі, а сам націлився на бій проти Деонтея Вайлдера та Енді Руїса-молодшого.