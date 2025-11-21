Поляков наказали за "присоединение" Львова

Футбольный орган принял меры после скандального матча

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал футбольный клуб "Легия" за поведение болельщиков. В матче 2-го тура Лиги конференций против "Шахтера" фанаты номинальных гостей устроили хит-парад инцидентов.

Что нужно знать:

"Шахтер" принимал варшавскую "Легию" в Кракове (Польша)

Фанаты гостей пронесли на трибуны провокационные баннеры, а также исполняли оскорбительные кричалки

УЕФА наказал польский клуб

Об этом сообщает gol24.pl. По информации источника, "Легия" оштрафована на 25 тысяч евро (около 1,2 млн грн).

Причиной санкций стали антиукраинские кричалки, баннер "Помним Волынь", баннер с надписью "Львов" в польских цветах. Кроме того, фанаты выкрикивали с трибун оскорбительные лозунги против УПА, Степана Бандеры, Донецка и "Шахтера". Примечательно, что изначально представители "Шахтера" запретили болельщикам "Легии" пронести баннер "Помним Волынь", однако после протеста фанатов и консультаций с польскими коллегами Горняки одобрили этот баннер.

Фанаты "Легии" вывесили баннер "Помним Волынь" на матче против "Шахтера"

Фанаты "Легии" пронесли баннер с надписью "Львов" на польском флаге

Полный видеообзор матча "Шахтер" — "Легия"

Напомним, "Шахтер" по итогам квалификации в еврокубках сумел отобраться в основной этап Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки обыграли "Брейдаблик" (2:0) из Исландии. В 4-м туре Горняки сыграют против ирландского Шэмрок Роверс" (27.11.2025).