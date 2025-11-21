Поляков наказали за "присоединение" Львова
Футбольный орган принял меры после скандального матча
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал футбольный клуб "Легия" за поведение болельщиков. В матче 2-го тура Лиги конференций против "Шахтера" фанаты номинальных гостей устроили хит-парад инцидентов.
Что нужно знать:
- "Шахтер" принимал варшавскую "Легию" в Кракове (Польша)
- Фанаты гостей пронесли на трибуны провокационные баннеры, а также исполняли оскорбительные кричалки
- УЕФА наказал польский клуб
Об этом сообщает gol24.pl. По информации источника, "Легия" оштрафована на 25 тысяч евро (около 1,2 млн грн).
Причиной санкций стали антиукраинские кричалки, баннер "Помним Волынь", баннер с надписью "Львов" в польских цветах. Кроме того, фанаты выкрикивали с трибун оскорбительные лозунги против УПА, Степана Бандеры, Донецка и "Шахтера". Примечательно, что изначально представители "Шахтера" запретили болельщикам "Легии" пронести баннер "Помним Волынь", однако после протеста фанатов и консультаций с польскими коллегами Горняки одобрили этот баннер.
Напомним, "Шахтер" по итогам квалификации в еврокубках сумел отобраться в основной этап Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки обыграли "Брейдаблик" (2:0) из Исландии. В 4-м туре Горняки сыграют против ирландского Шэмрок Роверс" (27.11.2025).