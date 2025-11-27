"Готовы воевать до последнего украинца": Путин рассыпался в циничных заявлениях о мирном плане

Россия согласилась взять за основу перечень вопросов, но Путин раскритиковал формулировку США и снова настаивает на одном и том же

После состоявшихся в Женеве переговоров между Украиной и США российский президент Владимир Путин сделал ряд заявлений. Среди прочего, что "стороны решили разделить предложенный мирный план из 28 пунктов на четыре блока". Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Кыргызстан, отметив, что этот подход был передан российской стороне, и в целом Москва "согласна положить эти идеи в основу будущих договоренностей".

Что нужно знать:

Переговорщиками от РФ Путин назвал Мединского, Ушакова и представителей МИД

Он раскритиковал часть формулировок американской стороны и повторил, что прекращение боевых действий возможно только после ухода украинских войск.

Путин заявил о якобы больших потерях Украины и "положительной динамике" российского наступления

Заявил, что готов не нападать на Европу и зафиксировать это в договоре

В то же время Путин подчеркнул, что никакого готового проекта мирного договора не существует — речь идет только о перечне вопросов, предложенных для обсуждения. "Переговорщиками по Украине со стороны России будут Мединский и представители МИД", — сказал он. Также среди переговорщиков назвал своего советника Юрия Ушакова.

Что Путин говорил об Украине

Путин подверг критике формулировки, предложенные американской стороной, заявив, что они "звучат смешно". Говоря о ходе войны, он снова повторил тезис о прекращении боевых действий при отходе украинских войск: "Боевые действия прекратятся, когда войска Украины оставят занятые позиции". Он также заявил о "положительной динамике" наступления для российской армии. Путин также заявил о потерях Украины в октябре — 47 тысяч человек, а разрыв между новобранцами и потерями оценил в 10-15 тысяч. Россия, очевидно, будет пытаться отделаться от подписания мирного договора, придумывая причину.

Подписывать документы с нынешним украинским руководством бессмысленно, оно допустило стратегическую ошибку, побоявшись провести президентские выборы. Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что Россия якобы хочет договориться с Украиной, однако сейчас это невозможно с юридической точки зрения. Он также подчеркнул, что главным в этом процессе должно быть международное признание любых решений.

Кроме того, он отметил, что вопрос признания Крыма, Донбасса и так называемой "новороссии" должен, по его мнению, стать предметом переговоров между Россией и США, без Украины. "Мы готовы воевать до последнего украинца", — заявил российский президент.

Путинская риторика о Европе

Путин прокомментировал утверждение о возможном нападении России на страны Европы. По его словам, такие заявления делают "жулики", а сама идея российского наступления на Европу является "смешной". При этом он добавил, что Москва готова официально зафиксировать свой отказ от подобных намерений, если Запад этого требует. Напомним, Путин неоднократно намекал на бесполезность надежд Европы относительно урегулирования в пользу Украины и чиновники из его круга прямо угрожали европейским странам в случае затрагивания российских интересов.

По поводу будущих контактов он подтвердил, что вскоре в Москву приедет американская делегация. По его словам, состав делегации будет определять Дональд Трамп.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ближайшие дни союзники Киева должны финализировать пакет гарантий безопасности, которые Украина может получить в случае достижения потенциального мирного соглашения. 1 декабря министры обороны европейских государств соберутся в Брюсселе на заседание Совета иностранных дел, где обсудят, на какие конкретные шаги готовы пойти их страны в рамках этих гарантий.