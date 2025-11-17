Ради Украины? Основное правило жеребьевки ЧМ-2026 изменили

Сине-желтые могут попасть в третью корзину во время жеребьевки основного раунда Мундиаля

Сборная Украины продолжает борьбу за попадание на чемпионат мира по футболу-2026. Несмотря на статус претендента, а не участника турнира, наша команда поучаствует в жеребьевке группового этапа Мундиаля.

Что нужно знать

Сборная Украины обыграла Исландию (2:0)

Победа обеспечила Сине-желтым участие в плей-офф отбора

Для выхода на Мундиаль украинцам необходимо выиграть еще 2 матча

Жеребьевка плей-офф отбора пройдет в ноябре, а основного раунда ЧМ-2026 — в декабре 2025 года

В этом году Международная федерация футбола (ФИФА) изменила правила жеребьевки ЧМ. Это напрямую повлияет на нашу команду.

Во время жеребьевки ЧМ-2026 команды, которые участвуют в стыковом раунде отбора, автоматически не попадают в четвертую корзину (независимо от рейтинга), как это было раньше. Теперь позиции "плей-офф" будут проходить в жеребьевке по самому высокому рейтингу сборной-участницы того или иного пути. Таким образом, сборная Украины во время жеребьевки будет претендовать на 3-ю корзину, а не 4-ю. Теоретически это означает подбор менее сложного соперника на Мундиале.

Предворительный состав корзин перед жеребьевкой ЧМ-2026 по новому правилу ФИФА

В сети отметили, что данное правило сильно прибавит шансов сборной Италии, которая также участвует в стыках. Дело в том, что итальянцы по новому правилу будут распределены во вторую корзину, а не в четвертую.

В любом случае, что украинцам, что итальянцам, чтобы воспользоваться данными преференциями, необходимо пройти плей-офф отбора. Жеребьевка этой стадии турнира состоится 20 ноября в Цюрихе (Швейцария), а матчи — 26 и 31 марта 2026 года. Жеребьевка группового этапа ЧМ-2026, в котором впервые в истории примут участие 48 команд, состоится 5 декабря 2025 года. Мундиаль пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Напомним, в первой игре отбора на ЧМ-2026 футбольная Дружина проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). В 3-м туре украинцы обыграли на выезде Исландию (3:5), а в четвертом — Азербайджан (2:1). В 5-м туре Сине-желтые без шансов уступили Франции (0:4). Из нашего квартета напрямую на ЧМ квалифицировалась команда Франции.

Отметим, сборная Украины в 2025 году начала с неудачи в Лиге наций, где в 2-матчевом противостоянии уступила Бельгии за право выступать в Дивизионе А. Из-за провала в дивизионе B Лиги наций Сине-желтые потеряли возможность выхода на ЧМ-2026 через этот турнир.