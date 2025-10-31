Злой брат "Ман Юнайтед" и страшный заяц: забавные эмблемы футбольных клубов (фото)
Некоторые логотипы футбольных клубов удивляют с первого взгляда
Футбольные клубы веселят болельщиков не только на поле. Некоторые команды одной только эмблемой пугают соперников и радуют своих фанов.
"Телеграф" предлагает вашему вниманию подборку забавных эмблем футбольных клубов. Sportgenie поставил на первое место по абсурдности "герб" ФК Йовил Таун.
ФК Йовил Таун (Англия)
Друид в центре эмблемы держит в руках что-то похожее на мяч.
ФК SexyPöxyt (Финляндия)
Клуб из 5-го финского дивизиона имеет действительно "сексуальную" эмблему.
ФК Линкольн-Сити (Англия)
Злой брат "Манчестер Юнайтед" (Красные Дьяволы) настолько пугал всех, что эмблему пришлось заменить.
Hispano FC (Гондурас)
Футбольный клуб из Гондураса радовал всех веселым осликом на эмблеме до 2011 года. Затем клуб из-за финансовых проблем был расформирован, а после переименован в Comayagua FC. Эмблема с осликом ушла в историю.
ФК Накамбала Леопардс (Замбия)
Футбольный клуб из Замбии сейчас имеет другую эмблему, однако раньше логотип команды украшало фото настоящего леопарда.
ФК Лимон (Коста-Рика)
Фруктовая команда была основана в 2009 году, а уже в 2021 году прекратила свое существование. Однако эмблема клуба навсегда войдет в историю футбола.
ФК Полонкване Сити (ЮАР)
"Полокване Сити" — южноафриканский профессиональный футбольный клуб из города Полокване в провинции Лимпопо. Был основан в 2012 году.
Roan United FC (Замбия)
Солнце, вода, фабрика и дерево — все, что нужно для идеального логотипа футбольного клуба.
Siddis Sportsklubb (Норвегия)
Клуб выступал в четвертом дивизионе Норвегии. На эмблеме команды из Ставангера красовался джентльмен в розовом костюме.
Авенир Бегген (Люксембург)
Забавный гном на мяче украшает эмблему люксембургской команды.
Санта-Колома (Андорра)
Белка и странная башня украшали раньше эмблему известной футбольной команды из Андорры.
Би Джи Патхум Юнайтед (Таиланд)
Страшный заяц пугает соперников и не только…
Фаэтано (Сан-Марино)
Болельщики смело могут называть своих футболистов "бревнами" в случае неудач.
