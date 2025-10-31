Злой брат "Ман Юнайтед" и страшный заяц: забавные эмблемы футбольных клубов (фото)

Некоторые логотипы футбольных клубов удивляют с первого взгляда

Футбольные клубы веселят болельщиков не только на поле. Некоторые команды одной только эмблемой пугают соперников и радуют своих фанов.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию подборку забавных эмблем футбольных клубов. Sportgenie поставил на первое место по абсурдности "герб" ФК Йовил Таун.

ФК Йовил Таун (Англия)

Друид в центре эмблемы держит в руках что-то похожее на мяч.

Эмблема Йовил Таун

ФК SexyPöxyt (Финляндия)

Клуб из 5-го финского дивизиона имеет действительно "сексуальную" эмблему.

Эмблема ФК SexyPöxyt

ФК Линкольн-Сити (Англия)

Злой брат "Манчестер Юнайтед" (Красные Дьяволы) настолько пугал всех, что эмблему пришлось заменить.

Старая эмблема Линкольн Сити

Современный вараинт эмблемы Линкольн Сити

Hispano FC (Гондурас)

Футбольный клуб из Гондураса радовал всех веселым осликом на эмблеме до 2011 года. Затем клуб из-за финансовых проблем был расформирован, а после переименован в Comayagua FC. Эмблема с осликом ушла в историю.

Эмблема Hispano FC

ФК Накамбала Леопардс (Замбия)

Футбольный клуб из Замбии сейчас имеет другую эмблему, однако раньше логотип команды украшало фото настоящего леопарда.

Старая эмблема ФК Накамбала Леопардс

Эмблема ФК Накамбала Леопардс сейчас

ФК Лимон (Коста-Рика)

Фруктовая команда была основана в 2009 году, а уже в 2021 году прекратила свое существование. Однако эмблема клуба навсегда войдет в историю футбола.

Эмблема ФК Лимон

ФК Полонкване Сити (ЮАР)

"Полокване Сити" — южноафриканский профессиональный футбольный клуб из города Полокване в провинции Лимпопо. Был основан в 2012 году.

Эмблема ФК Полонкване Сити

Roan United FC (Замбия)

Солнце, вода, фабрика и дерево — все, что нужно для идеального логотипа футбольного клуба.

Эмблема Roan United FC

Siddis Sportsklubb (Норвегия)

Клуб выступал в четвертом дивизионе Норвегии. На эмблеме команды из Ставангера красовался джентльмен в розовом костюме.

Эмблема ФК Siddis Sportsklubb

Авенир Бегген (Люксембург)

Забавный гном на мяче украшает эмблему люксембургской команды.

Эмблема ФК Авенир Бегген

Санта-Колома (Андорра)

Белка и странная башня украшали раньше эмблему известной футбольной команды из Андорры.

Старая эмблема ФК Санта-Колома

Би Джи Патхум Юнайтед (Таиланд)

Страшный заяц пугает соперников и не только…

Эмблема ФК Би Джи Патхум Юнайтед

Фаэтано (Сан-Марино)

Болельщики смело могут называть своих футболистов "бревнами" в случае неудач.

Эмблема ФК Фаэтано

