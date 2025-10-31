"Око Саурона": стадион на крыше небоскреба наделал шуму в сети (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Концепт нового стадиона оказался "уткой"
Недавно в Интернете завирусилось видео с концептом нового стадиона в Саудовской Аравии. Якобы к чемпионату мира-2034 построят арену будущего, которая будет размещена на вершине небоскреба.
Что нужно знать
- В сети завирусился концепт нового стадиона на крыше небоскреба
- Видео оказалось фейковым
- Арену будущего действительно построят в Саудовской Аравии, но концепт совсем другой
В итоге оказалось, что видео оказалось фейком, однако пользователи до сих пор находятся под впечатлением. Об этом сообщает espn.
На этой неделе социальные сети были в восторге от вирусного видеоролика с изображением футбольного стадиона, расположенного на вершине небоскреба. Арена якобы должна была принять матчи ЧМ-2034 по футболу. Было заявлено, что арена под названием "Неом Стедиум" будет находиться на высоте 350 метров и вмещать 46 тысяч зрителей.
Данное видео вызвало много вопросов в сети. Один из них, что произойдет, если мяч упадет с этой высоты на случайного прохожего внизу. Кроме того, пользователи считают, что давки в лифте не избежать после похода на игру на этом стадионе. Кроме того, форма арены напомнила многим "Око Саурона" из всленной "Властелин колец".
Правда оказалась немного иной. По информации espn, стадион будущего таки построят в Саудовской Аравии и арена действительно будет находиться на высоте 350 метров.
В 2024 году проект Neom был представлен как "самый уникальный стадион в мире" в первом районе города The Line, который будет построен вокруг большой искусственной пристани для яхт как визитная карточка города перед турниром. Работы по строительству арены должны начаться в 2027 году и завершиться в 2032 году.
Согласно планам, стадион NEOM будет интегрирован в крышу вертикального города The Line и станет центром будущего "спортивного района", в котором разместятся фан-парк для участников чемпионата мира по футболу, а также множество отелей, апартаментов, аэропорт, больница и полностью электрическая транспортная система.
Ранее "Телеграф" поделился подборкой забавных эмблем футбольных команд мира. Некоторые логотипы, похоже, созданы, чтобы пугать соперников.