"Око Саурона": стадион на крыше небоскреба наделал шуму в сети (видео)

Концепт нового стадиона оказался "уткой"

Недавно в Интернете завирусилось видео с концептом нового стадиона в Саудовской Аравии. Якобы к чемпионату мира-2034 построят арену будущего, которая будет размещена на вершине небоскреба.

Что нужно знать

В сети завирусился концепт нового стадиона на крыше небоскреба

Видео оказалось фейковым

Арену будущего действительно построят в Саудовской Аравии, но концепт совсем другой

В итоге оказалось, что видео оказалось фейком, однако пользователи до сих пор находятся под впечатлением. Об этом сообщает espn.

На этой неделе социальные сети были в восторге от вирусного видеоролика с изображением футбольного стадиона, расположенного на вершине небоскреба. Арена якобы должна была принять матчи ЧМ-2034 по футболу. Было заявлено, что арена под названием "Неом Стедиум" будет находиться на высоте 350 метров и вмещать 46 тысяч зрителей.

Фейковый концепт стадиона Neom завирусился в сети

Данное видео вызвало много вопросов в сети. Один из них, что произойдет, если мяч упадет с этой высоты на случайного прохожего внизу. Кроме того, пользователи считают, что давки в лифте не избежать после похода на игру на этом стадионе. Кроме того, форма арены напомнила многим "Око Саурона" из всленной "Властелин колец".

Представьте очереди в лифте после окончания матчей

Другой пользователь с юмором предложил выход из ситуации

Есть вариант для экстремалов, чтобы покинуть арену

Один из пользователей, увидев концепт арены, уже задумался о ее разрушении

В сети сравнивают арену с "Оком Саурона"

Тема давки в лифтах также актуальна

На такой проект нужно очень много денег

Правда оказалась немного иной. По информации espn, стадион будущего таки построят в Саудовской Аравии и арена действительно будет находиться на высоте 350 метров.

В 2024 году проект Neom был представлен как "самый уникальный стадион в мире" в первом районе города The Line, который будет построен вокруг большой искусственной пристани для яхт как визитная карточка города перед турниром. Работы по строительству арены должны начаться в 2027 году и завершиться в 2032 году.

Согласно планам, стадион NEOM будет интегрирован в крышу вертикального города The Line и станет центром будущего "спортивного района", в котором разместятся фан-парк для участников чемпионата мира по футболу, а также множество отелей, апартаментов, аэропорт, больница и полностью электрическая транспортная система.

Настоящий концепт стадиона Neom

