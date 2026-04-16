Украинское издательство попало в скандал из-за смены логотипа: что не понравилось украинцам

Специалисты считают новый логотип хуже предыдущего

Государственное издательство "Веселка", которому почти 100 лет, решило "осовременить" аутентичный логотип и получило в соцсетях почти 500 гневных комментариев от иллюстраторов.

Новый и старый логотип для сравнения в Facebook-сообществе "Украинская книжная графика" опубликовала редактор издательства Ольга Яремийчук.

"Друзья "Веселки", прошу внимания! 25 февраля 2025 года на официальное утверждение торговой марки представлен "обновленный и осовремененный" логотип, первоначально созданный в 1964 году Александром Губаревым в технике линогравюры. Интересует ваше мнение", — говорится в сообщении.

Старый и обновленный логотипы издательства "Веселка"

Большинство корреспондентов считают старый логотип совершенным, поэтому, по их мнению, не нужно было его менять:

– Для меня первый вариант идеален, кажется, нет необходимости его обновлять.

– Слишком много мелких деталей, которые просто превратятся в пятно на тоненьком корешке книги. Соглашаюсь, что старый все еще идеальный.

– Я за первый вариант. Второй – слишком мультяшная девочка с огромными глазами, которая не смотрит в книгу, а позирует с книгой.

– Зачем менять то, что было хорошо? Новый, я бы сказала, с ненужными претензиями.

– Зачем эта барбизация? Чем серьги лучше косичек? Зачем эта выпуклость черепа позади венка? Что дают для логотипа эти маленькие элементы растений в венке? Зачем едкий желтый акцентирует венок и серьги?

Некоторые комментаторы были более резкими в своих оценках:

– Обновленный логотип — какое-то г**мно дешманское, по-моему.

– "Базедова болезнь" или "Спритко-и-Гарнюня, версия 2.0".

Telegram-канал "Непозбувний книгочитун" также не остался в стороне. В его сообщении отмечается, что среднее впечатление относительно нового логотипа – что-то между аниме и диснеевскими принцессами.

Также в паблике обратили внимание на то, что обновление логотипа — единственное, что издательство сделало для осовременивания. Ведь сайт издательства все еще работает только в Facebook.

Стоит добавить, что "Веселке" более 90 лет, это одно из старейших издательств Украины, основанное в Харькове в 1934-м. Издательство сотрудничало почти со всеми известными писателями, выпускало сотни наименований ежегодно, а свои книги экспортировало в 128 стран мира.

Напомним, за 2025 год средняя цена на книги в Украине выросла минимум на 20–30%. Издатели вынуждены повышать розничную цену или жертвовать тиражами и качеством — и это следствие комплексного давления: удорожания полиграфии, логистики, труда и роста рисков производства в военное время.