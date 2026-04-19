"Хамка": известная поэтесса Дарья Лисич обозвала военную "курицей" и разозлила сеть

Все началось со скандального фото блогерши Вербы

Известная поэтесса Дарья Лисич оказалась в центре всеобщего осуждения после того, как пренебрежительно высказалась в адрес военнослужащей ВСУ Марии Гаевской. Конфликт, начавшийся с дискуссии о неуместности роскоши во время войны, перерос в прямые оскорбления со стороны литератора.

Поводом для спора стало сообщение защитницы о приоритетах популярной блогерши Юлии Вербы. Мария обратила внимание на видео, где Верба демонстративно позирует с большим букетом роз перед украинцами во время войны.

В комментариях под постом появилась Лисич, которая стала в защиту "красивой жизни", заявив, что из-за подобных замечаний люди вообще "стесняются хорошо жить".

Мария попыталась объяснить поэтессе разницу между частной жизнью и ответственностью лидера мнений.

Госпожа Дарина, есть разница между хорошо жить "обычным гражданам" и хорошо жить "инфлюэнсерам". Вы прекрасно сами понимаете как этот букет можно было выгодно прорекламировать, чтобы и рекламу сделать и потребности какого-то медевака закрыть. И то, что многомиллионная подписка несет ответственность за собой, потому что как ни крути берут пример с нее написала военная

Однако Лисич решила не вникать в суть аргументов. Сначала она привязалась к тому, что Мария якобы неправильно написала ее имя, а впоследствии перешла на открытые оскорбления, назвав военную "курицей".

Такое поведение поэтессы вызвало волну негодования. В защиту Марии стал военный и блогер под ником pupsik122mm. Он резко ответил всем, кто пытается "закрыть рот" защитникам.

Уважаемые, любой военный или военная имеет полное моральное право упрекать кого-то за сообщения, которые он выставляет. Особенно если этот кто-то "лидер мыслей" с многотысячной аудиторией. Так что вы можете все вместе взяться за ручки и пойти на*уй. И Юличку Вербу с собой заберите отметил военный

Что пишут украинцы

Пользователи в комментариях не скрывают своего разочарования в Лисич. Многие отмечают, что ее поэтический образ никак не вяжется с агрессивным поведением:

"Ого, госпожа "Дарина" что-то зазвездилась. Вообще не поняла суть сообщения. Очень некрасиво ответила, прям очень".

"Фу, не думала, что она такая хамка. Пойду отпишусь".

"Высокий бомонд хочет хорошо жить, а злые военные ему не дают".

