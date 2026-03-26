Зарплата вдвое больше. Выгоднее работать на руководящей должности в ПФУ или автомехаником

Вадим Михальченко
В Украине лучше оплачивается физический, а не интеллектуальный труд
В Украине лучше оплачивается физический, а не интеллектуальный труд. Фото Коллаж "Телеграфа"

Зарплаты в разных сферах в Украине кардинально отличаются

Рынок труда в Украине очень разнообразный и разновекторный. В частности автомеханик может получать минимум вдвое больше, чем врач в Пенсионном фонде Украины.

"Телеграф" сравнил две вакансии с разных профессиональных сфер на портале Work.ua. Следует отметить, что уровень обязанностей на этих вакансиях сильно отличается.

Сколько предлагают автомеханику

На жилом массиве Троещина в Киеве автосервис "Рысь" ищет автослесаря/автомеханика. Зарплату предлагают на уровне 40-70 тысяч гривен.

Условия трудоустройства:

  • Зарплата: от 40 000 до 70 000 грн, в зависимости от опыта, скорости и качества работы.
  • График: 6/3, с 09:00 до 19:00;
  • Профессиональный инструмент; подъемники, оборудование; рабочая одежда; комфортные условия труда и быта;
  • Карьерный рост: обучение, курсы и сертификации.

Требования:

  • опыт работы в автосервисе;
  • Умение работать с узлами и агрегатами автомобилей разных марок и моделей;
  • Ответственность, аккуратность и желание работать на результат;
  • знание технических норм, стандартов и допусков ремонта-обслуживания автомобилей;
  • Умение работать со специальным инструментом и диагностическим оборудованием;
  • Умение соблюдать технические нормы качества диагностики и ремонта.

Обязанности:

  • Диагностика, обслуживание и ремонт автомобилей;
  • Работа с узлами и агрегатами разных марок;
  • Соблюдение технологий ремонта и стандартов безопасности;
  • своевременное информирование о необходимости в запчастях;
  • Поддержание порядка на рабочем месте;
Вакансия автомеханика на Work.ua
Сколько предлагают врачу в ПФУ

В Черкассах открыта вакансия в Пенсионном фонде Украины на должность врача, главного специалиста отдела проверки обоснованности выдачи листов нетрудоспособности. Предлагается заработная плата от 20 795 до 23 тысяч гривен без отчислений в зависимости от стажа государственной службы.

Требования:

В учреждении ищут кандидата на должность врача, главного специалиста отдела проверки обоснованности выдачи листов нетрудоспособности управления контрольно-проверочной работы Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черкасской области, рабочее место находится в городе Черкассы. Основное требование – высшее медицинское образование.

Условия трудоустройства:

  • Государственная служба.
  • Официальная заработная плата.
  • Оплачиваемый отпуск – от 30 календарных дней.
  • Оплата больничных.
  • Возможность карьерного роста.
  • Дружественный коллектив и комфортные условия труда.
Вакансия врача в ПФУ на Work.ua
Спектр обязанностей в этой должности очень широк
Таким образом, автомеханик в Киеве зарабатывает минимум в два раза больше, чем государственный служащий в ПФУ. При этом количество и спектр обязанностей, как и ответственности значительно отличается.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько получает директор школы в Украине. Но действительно ли ухаживать за лошадьми выгоднее, чем учить детей.

