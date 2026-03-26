Зарплата вдвое больше. Выгоднее работать на руководящей должности в ПФУ или автомехаником
Зарплаты в разных сферах в Украине кардинально отличаются
Рынок труда в Украине очень разнообразный и разновекторный. В частности автомеханик может получать минимум вдвое больше, чем врач в Пенсионном фонде Украины.
"Телеграф" сравнил две вакансии с разных профессиональных сфер на портале Work.ua. Следует отметить, что уровень обязанностей на этих вакансиях сильно отличается.
Сколько предлагают автомеханику
На жилом массиве Троещина в Киеве автосервис "Рысь" ищет автослесаря/автомеханика. Зарплату предлагают на уровне 40-70 тысяч гривен.
Условия трудоустройства:
- Зарплата: от 40 000 до 70 000 грн, в зависимости от опыта, скорости и качества работы.
- График: 6/3, с 09:00 до 19:00;
- Профессиональный инструмент; подъемники, оборудование; рабочая одежда; комфортные условия труда и быта;
- Карьерный рост: обучение, курсы и сертификации.
Требования:
- опыт работы в автосервисе;
- Умение работать с узлами и агрегатами автомобилей разных марок и моделей;
- Ответственность, аккуратность и желание работать на результат;
- знание технических норм, стандартов и допусков ремонта-обслуживания автомобилей;
- Умение работать со специальным инструментом и диагностическим оборудованием;
- Умение соблюдать технические нормы качества диагностики и ремонта.
Обязанности:
- Диагностика, обслуживание и ремонт автомобилей;
- Работа с узлами и агрегатами разных марок;
- Соблюдение технологий ремонта и стандартов безопасности;
- своевременное информирование о необходимости в запчастях;
- Поддержание порядка на рабочем месте;
Сколько предлагают врачу в ПФУ
В Черкассах открыта вакансия в Пенсионном фонде Украины на должность врача, главного специалиста отдела проверки обоснованности выдачи листов нетрудоспособности. Предлагается заработная плата от 20 795 до 23 тысяч гривен без отчислений в зависимости от стажа государственной службы.
Требования:
В учреждении ищут кандидата на должность врача, главного специалиста отдела проверки обоснованности выдачи листов нетрудоспособности управления контрольно-проверочной работы Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черкасской области, рабочее место находится в городе Черкассы. Основное требование – высшее медицинское образование.
Условия трудоустройства:
- Государственная служба.
- Официальная заработная плата.
- Оплачиваемый отпуск – от 30 календарных дней.
- Оплата больничных.
- Возможность карьерного роста.
- Дружественный коллектив и комфортные условия труда.
Таким образом, автомеханик в Киеве зарабатывает минимум в два раза больше, чем государственный служащий в ПФУ. При этом количество и спектр обязанностей, как и ответственности значительно отличается.
