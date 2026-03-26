Зарплата вдвое больше. Выгоднее работать на руководящей должности в ПФУ или автомехаником

Зарплаты в разных сферах в Украине кардинально отличаются

Рынок труда в Украине очень разнообразный и разновекторный. В частности автомеханик может получать минимум вдвое больше, чем врач в Пенсионном фонде Украины.

"Телеграф" сравнил две вакансии с разных профессиональных сфер на портале Work.ua. Следует отметить, что уровень обязанностей на этих вакансиях сильно отличается.

Сколько предлагают автомеханику

На жилом массиве Троещина в Киеве автосервис "Рысь" ищет автослесаря/автомеханика. Зарплату предлагают на уровне 40-70 тысяч гривен.

Условия трудоустройства:

Зарплата: от 40 000 до 70 000 грн, в зависимости от опыта, скорости и качества работы.

График: 6/3, с 09:00 до 19:00;

Профессиональный инструмент; подъемники, оборудование; рабочая одежда; комфортные условия труда и быта;

Карьерный рост: обучение, курсы и сертификации.

Требования:

опыт работы в автосервисе;

Умение работать с узлами и агрегатами автомобилей разных марок и моделей;

Ответственность, аккуратность и желание работать на результат;

знание технических норм, стандартов и допусков ремонта-обслуживания автомобилей;

Умение работать со специальным инструментом и диагностическим оборудованием;

Умение соблюдать технические нормы качества диагностики и ремонта.

Обязанности:

Диагностика, обслуживание и ремонт автомобилей;

Работа с узлами и агрегатами разных марок;

Соблюдение технологий ремонта и стандартов безопасности;

своевременное информирование о необходимости в запчастях;

Поддержание порядка на рабочем месте;

Вакансия автомеханика на Work.ua

Сколько предлагают врачу в ПФУ

В Черкассах открыта вакансия в Пенсионном фонде Украины на должность врача, главного специалиста отдела проверки обоснованности выдачи листов нетрудоспособности. Предлагается заработная плата от 20 795 до 23 тысяч гривен без отчислений в зависимости от стажа государственной службы.

Требования:

В учреждении ищут кандидата на должность врача, главного специалиста отдела проверки обоснованности выдачи листов нетрудоспособности управления контрольно-проверочной работы Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черкасской области, рабочее место находится в городе Черкассы. Основное требование – высшее медицинское образование.

Условия трудоустройства:

Государственная служба.

Официальная заработная плата.

Оплачиваемый отпуск – от 30 календарных дней.

Оплата больничных.

Возможность карьерного роста.

Дружественный коллектив и комфортные условия труда.

Таким образом, автомеханик в Киеве зарабатывает минимум в два раза больше, чем государственный служащий в ПФУ. При этом количество и спектр обязанностей, как и ответственности значительно отличается.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько получает директор школы в Украине. Но действительно ли ухаживать за лошадьми выгоднее, чем учить детей.