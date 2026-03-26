Зарплата вдвічі більша. Вигідніше працювати на керівній посаді в ПФУ чи автомеханіком

Зарплати у різних сферах в Україні кардинально відрізняються

Ринок праці в Україні дуже різноманітний та різновекторний. Зокрема автомеханік може отримувати мінімум вдвічі більше ніж лікар в Пенсійному фонді України.

"Телеграф" порівняв дві вакансії з різних професійних сфер на порталі Work.ua. Варто зазначити, що рівень обов'язків, на цих вакансіях сильно відрізняється.

Скільки пропонують автомеханіку

На житловому масиві Троєщина в Києві автосервіс "Рись" шукає автослюсаря/автомеханіка. Зарплату пропонують на рівні 40-70 тисяч гривень.

Умови працевлаштування:

Заробітна плата: від 40 000 до 70 000 грн, залежно від досвіду, швидкості та якості роботи.

Графік: 6/3, з 09:00 до 19:00;

Професійний інструмент; підйомники, обладнання; робочий одяг; комфортні умови праці та побуту;

Кар'єрне зростання: навчання, курси та сертифікації.

Вимоги:

Досвід роботи в автосервісі;

Вміння працювати з вузлами і агрегатами автомобілів різних марок та моделей;

Відповідальність, акуратність, та бажання працювати на результат;

Знання технічних норм, стандартів і допусків ремонту-обслуговування автомобілів;

Уміння працювати зі спеціальним інструментом, та діагностичним обладнанням;

Вміння дотримуватися технічних норм якості діагностики та ремонту.

Обов’язки:

Діагностика, обслуговування та ремонт автомобілів;

Робота з вузлами та агрегатами різних марок;

Дотримання технологій ремонту та стандартів безпеки;

Своєчасне інформування про потребу в запчастинах;

Підтримка порядку на робочому місці;

Вакансія автомеханіка на Work.ua

Скільки пропонують лікарю в ПФУ

В Черкасах відкрита вакансія в Пенсійному фонді України на посаду лікаря, головного спеціаліста відділу перевірки обґрунтованості видачі листків непрацездатності. Пропонується заробітна плата від 20 795 до 23 тисяч гривень без відрахувань, залежно від стажу державної служби.

Вимоги:

В установі шукають кандидата на посаду лікаря, головного спеціаліста відділу перевірки обґрунтованості видачі листків непрацездатності управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області, робоче місце розташовано в місті Черкаси. Основна вимога — вища медична освіта.

Умови працевлаштування:

Державна служба.

Офіційна заробітна плата.

Оплачувана відпустка — від 30 календарних днів.

Оплата лікарняних.

Можливість кар'єрного росту.

Дружній колектив та комфортні умови праці.

Вакансія лікаря в ПФУ на Work.ua

Спектр обов'язків на цій посаді дуже широкий

Таким чином, автомеханік в Києві заробляє мінімум у два рази більше, ніж державний службовець в ПФУ. При цьому кількість та спектр обов'язків, як і відповідальності, значно відрізняється.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки отримує директор школи в Україні. Та чи насправді доглядати за конями вигідніше, ніж вчити дітей.