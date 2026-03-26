Апрель ворвется с ноги: в Харькове может резко испортиться погода
Не прячьте теплые вещи и зонтики
Апрель в Харьков придет с теплом, но затяжными дождями. Несколько дней город будет заливать осадками, а солнце будет лишь изредка проглядывать сквозь плотные тучи.
Согласно прогнозам метеорологических сервисов, начало месяца будет по-настоящему "мокрым". "Телеграф" подробнее расскажет о погоде в Харькове.
Затяжные осадки и температурные качели
По данным Meteofor, дождевая волна накроет Харьков уже с 1 апреля и продлится по меньшей мере до 5 числа. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в среду и воскресенье. При этом температура воздуха будет оставаться относительно комфортной.
В частности, в первые три дня месяца столбики термометров будут показывать от +14°C до +16°C днем, а ночью температура не будет опускаться ниже +7…+9°C. Наиболее интенсивные осадки ожидаются ближе к выходным, когда дневной прогрев достигнет +17°C, однако ощущение тепла может нивелировать высокую влажность.
Что говорят карты Ventusky
Прогноз по спутниковым картам Ventusky подтверждает нестабильную синоптическую ситуацию. Уже 1 апреля основная зона осадков будет сосредоточена на северо-востоке, затрагивая Харьковщину. Наиболее критическим днем может оказаться 3 апреля, когда над центром и востоком Украины сформируется зона низкого давления около 1000 hPa. Это принесет в Харьков мощные дождевые облака, закроющие небо над всем регионом. К 6 апреля фронт начнет постепенно смещаться на юго-восток, однако будет оставлять плотную облачность и остаточные осадки.
Весеннее тепло в начале месяца будет непродолжительным. Уже с 10 апреля синоптики прогнозируют резкое похолодание: дневная температура упадет до +5…+7°C, а ночные показатели снизятся до +4°C. Таким образом, первые дни апреля станут периодом теплейшей, хотя и дождливой погоды перед очередной волной арктического воздуха.
Ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в Днепре в канун Пасхи.