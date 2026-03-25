Свитер будет не лишним: какой будет погода во Львове на Пасху

Пасха во Львове будет праздновать с хорошей погодой. В воскресенье, 12 апреля, будет комфортная температура.

Синоптики "Мета.Погода" сделали прогноз. "Телеграф" расскажет поподробнее.

Погода во Львове 12 апреля

В отличие от предыдущих дней, когда над городом царила пасмурная и дождливая погода, в день Пасхи Львов встретит праздник солнечными просветами. Температура днем прогреется до +13°C, а ночью опустится до +5°C. Для апреля это вполне комфортные условия посетить праздничные богослужения и провести время с семьей.

В первый день после Пасхи, в понедельник, 13 апреля, погода останется приятной. Ожидается даже небольшое потепление – днем температура поднимется до +14°C, а ночью будет +5°C. На небе появятся частичные прояснения, поэтому львовяне смогут насладиться теплым весенним днем под открытым небом.

Во вторник, 14 апреля, облачность несколько увеличится, однако без существенных изменений в температурном режиме днем будет +13°C, ночью +5°C. Дождей не предполагается, так что завершение пасхальных выходных обещает быть спокойным и приятным.

Впрочем, стоит отметить, что приведенный прогноз ориентировочный. Для более точной и актуальной информации о погодных условиях на праздники синоптики рекомендуют ориентироваться на официальные данные Украинского гидрометеорологического центра. Именно это государственное учреждение предоставляет наиболее достоверные прогнозы погоды в Украине, которые регулярно обновляются с учетом последних метеорологических наблюдений.

