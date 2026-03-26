Забудьте о солнечных селфи: какой будет погода в Днепре в канун Пасхи

Подготовьте зонтики

В преддверии Пасхи в Днепре будет пасмурная погода. В воскресенье, 12 апреля, солнце тоже не обрадует жителей города.

Синоптики сервиса "Цель Погода" обнародовали прогноз для Днепра на середину апреля. В этом году весенний праздник и подготовка будут немного длиннее.

Подготовку к праздникам жители Днепра начнут в пасмурную погоду. В воскресенье, 5 апреля, небо над городом будет полностью затянуто облаками. Солнце вряд ли обрадует своим появлением, а температура воздуха днем составит около +11°C. Ночью ожидается дождь. Хотя сильные ливни на этот день не прогнозируют, облачность будет создавать ощущение прохлады.

Погода в Днепре

Период между Вербным воскресеньем и Пасхой особенно не порадует горожан. Всю неделю в Днепре будет доминировать пасмурная погода. Более того, в понедельник, 6 апреля, возможны дожди. Температура воздуха будет колебаться в пределах +11…+17°C. Самыми пасмурными днями станут 7 и 10 апреля, когда небо будет "тяжелым" и серым.

Прямо в воскресенье, 12 апреля, характер погоды останется неизменным — в Днепре снова будет облачно. Синоптики подчеркивают, что солнечных прояснений в этот день почти не ожидается. Тем не менее, температурный режим будет несколько комфортнее: днем столбики термометров поднимутся до +14°C, а ночная температура будет колебаться в пределах +6°C.

