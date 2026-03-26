Апрель начнётся с "великой воды": накануне Пасхи на Львов надвигаются значительные осадки

Погода может резко измениться

Апрель во Львове начнется с дождливой погоды. В городе будут несколько дней заливать осадки.

Синоптики "Метеофор" сделали прогноз. "Телеграф" расскажет поподробнее.

Первые дни второго месяца весны принесут в город настоящую апрельскую изменчивость. Уже со среды, 1 апреля, небо затянет тучи, и начнутся дожди, которые продлятся почти неделю. Несмотря на осадки, температура воздуха будет достаточно комфортной: днем столбики термометров будут подниматься до +10…+13°C, а ночью не опустятся ниже +3…+5°C.

Наиболее дождливым периодом станут выходные, 4 и 5 апреля. В эти дни солнце будет лишь изредка появляться из-за облаков, однако воздух прогреется до приятных +14…+16°C.

Погода во Львове

Следующая неделя, прямо перед Пасхой, начнется с прояснений. С понедельника по четверг ( 6-9 апреля ) дожди станут кратковременными, а солнечных часов станет больше. Температура воздуха в этот период будет стабильно высокой – от +14°C до +17°C в дневные часы.

Однако ближе к праздникам синоптики прогнозируют резкое изменение погоды. Начиная с пятницы, 10 апреля, во Львове снова дождется, а температурные показатели существенно упадут. В предпасхальную субботу и воскресенье, 11-12 апреля, дневная температура будет колебаться в пределах +6…+7°C, а ночью возможно похолодание до +2°C.

Ранее "Телеграф" подробнее рассказывал, какой будет погода во Львове на Пасху.