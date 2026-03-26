Квітень увірветься з ноги: у Харкові може різко зіпсуватися погода

Не ховайте теплі речі і парасольки

Квітень у Харків прийде хоч з теплом, але затяжними дощами. Декілька днів місто заливатиме опадами, а сонце лише зрідка проглядатиме крізь щільні хмари.

Згідно з прогнозами метеорологічних сервісів, початок місяця буде по-справжньому "мокрим". "Телеграф" детальніше розповість про погоду у Харкові.

Затяжні опади та температурні гойдалки

За даними Meteofor, дощова хвиля накриє Харків вже з 1 квітня і триватиме щонайменше до 5 числа. Найбільш інтенсивні опади очікуються у середу та неділю. При цьому температура повітря залишатиметься відносно комфортною.

Зокрема, у перші три дні місяця стовпчики термометрів показуватимуть від +14°C до +16°C вдень, а вночі температура не опускатиметься нижче +7…+9°C. Найбільш інтенсивні опади очікуються ближче до вихідних, коли денний прогрів сягне +17°C, проте відчуття тепла може нівелювати висока вологість.

Погода у Харкові

Що кажуть карти Ventusky

Прогноз за супутниковими картами Ventusky підтверджує нестабільну синоптичну ситуацію. Вже 1 квітня основна зона опадів зосередиться на північному сході, зачіпаючи Харківщину. Найбільш критичним днем може стати 3 квітня, коли над центром та сходом України сформується зона низького тиску близько 1000 hPa. Це принесе до Харкова потужні дощові хмари, які закриють небо над усім регіоном. До 6 квітня фронт почне поступово зміщуватися на південний схід, проте залишатиме по собі щільну хмарність та залишкові опади.

Весняне тепло на початку місяця буде нетривалим. Вже з 10 квітня синоптики прогнозують різке похолодання: денна температура впаде до +5…+7°C, а нічні показники знизяться до +4°C. Таким чином, перші дні квітня стануть періодом найтеплішої, хоч і дощової погоди перед черговою хвилею арктичного повітря.

Погода у Харкові 1 квітня

Погода у Харкові 3 квітня

Погода у Харкові 6 квітня

