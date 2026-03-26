Квітень почнеться з "великої води": на Львів сунуть значні опади напередодні Великодня

Погода може різко змінитися

Квітень у Львові розпочнеться з дощової погоди. У місті кілька днів заливатимуть опади.

Синоптики "Метеофор" зробили прогноз. "Телеграф" розповість детальніше.

Перші дні другого місяця весни принесуть до міста справжню квітневу мінливість. Вже з середи, 1 квітня, небо затягнуть хмари, і почнуться дощі, які триватимуть майже тиждень. Попри опади, температура повітря буде доволі комфортною: вдень стовпчики термометрів підніматимуться до +10…+13°C, а вночі не опустяться нижче +3…+5°C.

Найбільш дощовим періодом стануть вихідні, 4 та 5 квітня. У ці дні сонце лише зрідка з’являтиметься з-за хмар, проте повітря прогріється до приємних +14…+16°C.

Погода у Львові

Наступний тиждень, безпосередньо перед Великоднем, розпочнеться з прояснень. З понеділка по четвер (6-9 квітня) дощі стануть короткочасними, а сонячних годин побільшає. Температура повітря у цей період буде стабільно високою — від +14°C до +17°C у денні години.

Проте ближче до самих свят синоптики прогнозують різку зміну погоди. Починаючи з п'ятниці, 10 квітня, у Львові знову задощить, а температурні показники суттєво впадуть. У передвеликодню суботу та неділю, 11-12 квітня, денна температура коливатиметься в межах +6…+7°C, а вночі можливе похолодання до +2°C.

