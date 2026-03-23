В Киеве рекордно рано отключают отопление: замерзнут ли жители из-за похолодания

Погода в столице будет нестабильной

В Киеве с 24 марта завершают отопительный сезон. Так рано это делают второй год подряд. Городские власти приняли решение с учетом погодных условий, прогнозируемого потепления и необходимости рационального использования энергоносителей.

Что нужно знать:

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации. Там отметили, что отключение отопления позволит жителям столицы избежать лишних начислений.

В публикации говорится, что хотя отключение жилых домов начнется с 24 марта, учреждения социальной сферы – больницы, роддомы, школы и детские сады – будут отключать по индивидуальным заявкам их руководителей.

Не нужно забывать, что отключение такой гигантской системы, как киевская (одна из крупнейших в Европе), занимает до 7 дней. Поэтому, если 24 марта начинают перекрывать задвижки, реально батареи остынут в жилых домах к концу марта.

Почему так рано?

Стоит отметить, что еще со времен СССР и до 2015 года "классической" датой завершения отопительного сезона в Украине считалось 15 апреля. Однако этот график заметно сместился. Сегодня существует два ключевых фактора, которые влияют на дату завершения отопительного сезона:

Погода. С 2015 года отопление стали отключать, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток превышает +8 градусов. В последние годы такие "температурные окна" наступают в Киеве всё раньше из-за изменения климата.

Экономика. В условиях поврежденной энергетической инфраструктуры и дефицита газа каждый лишний день работы котельных — это огромные затраты. Поэтому мэрия стремится минимизировать потребление газа, как только прогноз погоды позволяет это сделать.

По словам некоторых жителей столицы в последние дни, которые были достаточно теплыми, от отопления было даже жарко в квартире, а ведь за ненужное тепло придется платить. Таким образом решение завершить отопительный сезон сейчас можно считать вполне рациональным.

"Телеграф" составил таблицу, в которой можно увидеть, как менялась дата отключения тепла в Киеве за 20 лет.

Даты завершения отопительного сезона в Киеве в течение 20 лет. Инфографика "Телеграфа"

Прогноз погоды

Добавим, что в ближайшую неделю погода не позволит киевлянам замерзнуть. По данным специализированного ресурса Sinoptik, в темное время суток термометры будут показывать +6… +8 градусов, а днем +13… +17. А 27 марта воздух даже прогреется до +18 градусов.

Однако с 30 марта температура упадет до +8 в светлое время суток. Кроме того, синоптики обещают дождливую погоду.

Погода в Киеве на конец марта 2026

Ранее мы предупреждали, что в начале апреля в Киеве может похолодать. Внезапные весенние "сюрпризы" весны могут дойти даже до снега.