Забудьте про сонячні селфі: якою буде погода у Дніпрі напередодні Великодня

Підготуйте парасольки

Напередодні Великодня у Дніпрі буде похмура погода. У неділю, 12 квітня, сонце теж не порадує жителів міста.

Синоптики сервісу "Мета Погода" оприлюднили прогноз для Дніпра на середину квітня. Цьогоріч весняне свято та підготовка будуть трохи довшими.

Підготовку до свят мешканці Дніпра розпочнуть у досить похмуру погоду. У неділю, 5 квітня, небо над містом буде повністю затягнуте хмарами. Сонце навряд чи порадує своєю появою, а температура повітря вдень становитиме близько +11°C. Вночі очікується до +7°C. Хоча сильних злив на цей день не прогнозують, хмарність створюватиме відчуття прохолоди.

Погода у Дніпрі

Період між Вербною неділею та Великоднем також особливо не порадує містян. Весь тиждень у Дніпрі домінуватиме похмура погода. Більше того, у понеділок, 6 квітня, можливі дощі. Температура повітря коливатиметься в межах +11…+17°C. Найбільш похмурими днями стануть 7 та 10 квітня, коли небо буде "важким" і сірим.

Безпосередньо у неділю, 12 квітня, характер погоди залишиться незмінним — у Дніпрі знову буде хмарно. Синоптики наголошують, що сонячних прояснень у цей день майже не передбачається. Втім, температурний режим буде дещо комфортнішим: вдень стовпчики термометрів піднімуться до +14°C, а нічна температура коливатиметься в межах +6°C.

