Зима не отступает: во Львове в канун Пасхи может резко испортиться погода

Это может отрицательно повлиять на будущий урожай

Зима вернется во Львов. Это может произойти накануне Пасхи – город засыпает осадками.

Синоптики "Метеофор" сделали примерные прогнозы. "Телеграф" расскажет поподробнее.

Согласно обнародованным данным, за неделю до праздника (приходящегося в этом году на 12 апреля) во Львов придет существенное похолодание. Если еще в начале апреля столбики термометров поднимутся до +15°C, то уже в среду, 8 апреля, погода резко испортится.

Погода во Львове

Снег и ночные заморозки

Наиболее неприятным сюрпризом станет возвращение зимних осадков. В течение недели перед Пасхой ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха днем упадет до +3…+4°C. В середине недели температура воздуха ночью опустится до 0°C, а в другие дни будет колебаться в пределах +1…+2°C.

Чем это угрожает хозяйству

Такая погодная аномалия крайне нежелательна для владельцев садов и огородов. Резкое похолодание после периода первого тепла может быть губительным для плодовых деревьев, которые уже начали просыпаться. Заморозки на почве и мокрый снег представляют угрозу для ранних цветов и молодых саженцев, что может негативно повлиять на будущий урожай.

Ранее "Телеграф" писал, что ждет Украину после аномально теплого марта.