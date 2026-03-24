Где в метро Киева самый плохой интернет, а где самый лучший: рейтинг станций по результатам теста

Результаты теста оказались неоднородными

"Телеграф" проверил качество сети на конечных и загруженных станциях киевского метро и рядом.

Какие показатели важны для теста

Прежде всего обращают внимание на скорость загрузки – это цифра, показывающая, как быстро контент поступает на смартфон. Она отвечает за то, будут ли видео, музыка или голосовые сообщения воспроизводиться мгновенно без подгрузки, или откроются страницы "на лету".

Вторая характеристика – скорость отдачи, то есть передача данных от смартфона в сеть. Она критически важна для видеозвонков, передачи больших фото или видео в мессенджерах, а также для публикаций в соцсетях.

Если этот показатель низкий, то даже при хорошей скорости загрузки собеседник будет видеть вас размытым или звук будет постоянно прерываться.

И третий, не менее важный параметр – пинг, или задержка. Он измеряется в миллисекундах и показывает, насколько отзывчиво соединение. Чем меньшее число, тем лучше.

Низкий пинг гарантирует, что видеозвонки будут без эха и задержек, а сайты будут реагировать на прикосновения почти мгновенно. Само сочетание высокой скорости загрузки, хорошей отдачи и низкого пинга позволяет оценить, насколько оператор выполнил обещания по улучшению качества покрытия.

Сырецко-Печерская линия метро (зеленая)

1. Сырец – парковая зона вблизи станции

Скорость загрузки (Мбит/с): 82,8

Скорость отдачи (Мбит/с): 39,7

Пинг (милисекунды): 21

Скорость интернета на станции метро Сырец

2. Печерская – площадь у Киевской крепости

Скорость загрузки (Мбит/с): 79,2

Скорость отдачи (Мбит/с): 1,35

Пинг (милисекунды): 39

Скорость интернета на станции метро Печерская

3. Позняки – у фонтана "Груша"

Скорость загрузки (Мбит/с): 20,1

Скорость отдачи (Мбит/с): 4,53

Пинг (милисекунды): 59

Скорость интернета на станции метро Позняки

На "Сырце" зафиксированы лучшие показатели: скорость загрузки (82,8 Мбит/с) и отдачи (39,7 Мбит/с) обеспечивают комфортное использование любых сервисов, а пинг 21 мс почти идеальный – это уровень стабильного проводящего соединения.

Станция "Печерская" демонстрирует высокую скорость загрузки (79,2 Мбит/с), однако катастрофически низкая отдача (1,35 Мбит/с) делает ее проблемной для видеозвонков, отправки фото или публикаций в соцсетях.

Худшая ситуация – на "Позняках": загрузка всего 20,1 Мбит/с, отдача 4,53 Мбит/с, а пинг вырос до 59 мс. Это свидетельствует либо о перегруженности сети, либо о слабом покрытии в этой зоне. Таких показателей достаточно для базовых действий (мессенджеры, просмотр видео в низком качестве), но комфортная работа будет проблемной.

Святошинско-Броварская линия (красная)

1. Академгородок – спортивная площадка возле станции

Скорость загрузки (Мбит/с): 99,1

Скорость отдачи (Мбит/с): 50,2

Пинг (милисекунды): 23

Скорость интернета на станции метро Академгородок

2. Лесная – парк "Киото"

Скорость загрузки (Мбит/с): 116

Скорость отдачи (Мбит/с): 24,9

Пинг (милисекунды): 22

Скорость интернета на станции метро Лесная

3. Вокзальная – площадь перед железнодорожным вокзалом

Скорость загрузки (Мбит/с): 17,9

Скорость отдачи (Мбит/с): 3,02

Пинг (милисекунды): 34

Скорость интернета на станции метро Вокзальная

Лучшее соединение зафиксировано именно на конечных станциях: в обоих случаях скорость загрузки превышает 99 Мбит/с, а пинг составляет всего 22-23 мс – это показатели стабильного высокоскоростного интернета, которого достаточно для любых задач. Отдача также на высоком уровне, хотя на Лесной она несколько ниже (24,9 Мбит/с), но все равно остается комфортной для видеозвонков и отправки тяжелых файлов.

Совершенно иная картина наблюдается на "Вокзальной", где показатели резко падают: скорость загрузки едва достигает 17,9 Мбит/с, отдача составляет всего 3,02 Мбит/с, а пинг растет до 34 мс. Это типичная ситуация для мест с огромным скоплением людей, где сеть оказывается перегруженной.

Оболонско-Теремковская линия (синяя)

1. Теремки – возле ТЦ "Магеллан"

Скорость загрузки (Мбит/с): 2,97

Скорость отдачи (Мбит/с): 3,78

Пинг (милисекунды): 5

Скорость интернета на станции метро Теремки

2. Майдан Независимости

Скорость загрузки (Мбит/с): 167

Скорость отдачи (Мбит/с): 46,1

Пинг (милисекунды): 24

Скорость интернета на Майдане Независимости

3. Контрактовая площадь

Скорость загрузки (Мбит/с): 110

Скорость отдачи (Мбит/с): 38,01

Пинг (милисекунды): 36

4. Героев Днепра – возле ТРЦ Oasis

Скорость загрузки (Мбит/с): 14,8

Скорость отдачи (Мбит/с): 37,2

Пинг (милисекунды): 36

Скорость интернета на станции Героев Днепра

На синей линии картина получилась диаметрально противоположной красной. Если там лучшие показатели фиксировались на периферии, то безоговорочными лидерами стали станции в самом центре. На Майдане Незалежности скорость загрузки достигла 167 Мбит/с, а пинг составляет всего 24 мс — уровень, которого достаточно для любых задач. Почти так же выглядит и Контрактовая площадь: 110 Мбит/с на погрузку и пинг 36 мс, что также обеспечивает вполне комфортное использование.

Совершенно иная ситуация наблюдается на конечных станциях. На Героев Днепра (возле ТРЦ Oasis) скорость загрузки составляет 14,8 Мбит/с – этого еще хватает для большинства повседневных сценариев, но запас прочности уже невелик.

Однако наибольшее разочарование ожидало Теремки возле ТЦ "Магеллан": загрузка едва достигает 2,97 Мбит/с, а отдача — 3,78 Мбит/с. При этом пинг здесь аномально низкий – всего 5 мс, что лишь подчеркивает парадокс: сигнал доходит мгновенно, но пропускная способность сети не позволяет им воспользоваться. Вероятно, мы имеем дело либо с перегруженной базовой станцией, либо с зоной нестабильного покрытия, где скорость искусственно ограничена.

Выводы

Проведенные измерения показали, что качество мобильного интернета в разных частях Киева крайне неравномерно, несмотря на обещания операторов улучшить покрытие. На одних станциях пользователи получают скорости, достаточные для любых задач, на других — едва могут открыть мессенджер.

Лучшее соединение фиксируется как в центре (Майдан Независимости, Контрактовая площадь), так и на отдельных периферийных станциях (Академгородок, Лесная), что свидетельствует о выборочной модернизации сети. В то же время, на некоторых локациях, в частности возле крупных торговых центров или узловых станций, показатели падают до критического уровня, а в отдельных случаях — до предела, за которым комфортное пользование становится невозможным.

Тройка станций с лучшим покрытием

Площадь Независимости (синяя линия) – загрузка 167 Мбит/с, отдача 46,1 Мбит/с, пинг 24 мс. Лесная (красная линия) – загрузка 116 Мбит/с, отдача 24,9 Мбит/с, пинг 22 мс. Академгородок (красная линия) – загрузка 99,1 Мбит/с, отдача 50,2 Мбит/с, пинг 23 мс.

Тройка станций с наихудшим покрытием

Теремки (синяя линия) – загрузка 2,97 Мбит/с, отдача 3,78 Мбит/с, пинг 5 мс. Позняки (зеленая линия) – загрузка 20,1 Мбит/с, отдача 4,53 Мбит/с, пинг 59 мс. Вокзальная (красная линия) – загрузка 17,9 Мбит/с, отдача 3,02 Мбит/с, пинг 34 мс.

Где в Киеве лучший интернет

Таким образом, задекларированное операторами улучшение качества связи пока носит фрагментарный характер. Центральные и отдельные периферийные станции получают современные скорости, в то время как другие локации, особенно с высокой нагрузкой или удаленные, остаются слабым или нестабильным покрытием.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в начале весны 2026 года "большая тройка" операторов снова подняла тарифы.