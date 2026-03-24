Де в метро Києва найгірший інтернет, а де найкращий: рейтинг станцій за результатами тесту

Результати тесту виявилися неоднорідними

"Телеграф" перевірив якість мережі на кінцевих і найбільш завантажених станціях київського метро та поруч.

Які показники важливі для тесту

Найперше звертають увагу на швидкість завантаження — це цифра, що показує, як швидко контент надходить на смартфон. Вона відповідає за те, чи будуть відео, музика чи голосові повідомлення відтворюватися миттєво без підвантаження, чи сторінки відкриватимуться "на льоту".

Друга характеристика — швидкість віддачі, тобто передавання даних від смартфона в мережу. Вона критично важлива для відеодзвінків, надсилання великих фото або відео у месенджерах, а також для публікацій у соцмережах.

Якщо цей показник низький, то навіть за хорошої швидкості завантаження співрозмовник бачитиме вас "розмитим" або звук постійно перериватиметься.

І третій, не менш важливий параметр — пінг, або затримка. Він вимірюється в мілісекундах і показує, наскільки чуйним є з’єднання. Чим менше число, тим краще.

Низький пінг гарантує, що відеодзвінки будуть без луни й затримок, а сайти реагуватимуть на дотики майже миттєво. Саме поєднання високої швидкості завантаження, хорошої віддачі та низького пінгу дає змогу оцінити, наскільки оператор виконав обіцянки щодо покращення якості покриття.

Сирецько-Печерська лінія метро (зелена)

1. "Сирець" – паркова зона поблизу станції

Швидкість завантаження (Мбіт/с): 82,8

Швидкість віддачі (Мбіт/с): 39,7

Пінг (мілісекунди): 21

2. Печерська – площа біля Київської фортеці

Швидкість завантаження (Мбіт/с): 79,2

Швидкість віддачі (Мбіт/с): 1,35

Пінг (мілісекунди): 39

3. Позняки – біля фонтану "Груша"

Швидкість завантаження (Мбіт/с): 20,1

Швидкість віддачі (Мбіт/с): 4,53

Пінг (мілісекунди): 59

На "Сирці" зафіксовано найкращі показники: швидкість завантаження (82,8 Мбіт/с) і віддачі (39,7 Мбіт/с) забезпечують комфортне використання будь-яких сервісів, а пінг 21 мс є майже ідеальним – це рівень стабільного провідного з’єднання.

Станція "Печерська" демонструє високу швидкість завантаження (79,2 Мбіт/с), однак катастрофічно низька віддача (1,35 Мбіт/с) робить її проблемною для відеодзвінків, відправлення фото чи публікацій у соцмережах.

Найгірша ситуація – на "Позняках": завантаження лише 20,1 Мбіт/с, віддача 4,53 Мбіт/с, а пінг зріс до 59 мс. Це свідчить або про перевантаженість мережі, або про слабке покриття в цій зоні. Таких показників достатньо лише для базових дій (месенджери, перегляд відео в низькій якості), але комфортна робота буде проблемною.

Святошинсько-Броварська лінія (червона)

1. Академмістечко – спортивний майданчик неподалік станції

Швидкість завантаження (Мбіт/с): 99,1

Швидкість віддачі (Мбіт/с): 50,2

Пінг (мілісекунди): 23

2. Лісова – парк "Кіото"

Швидкість завантаження (Мбіт/с): 116

Швидкість віддачі (Мбіт/с): 24,9

Пінг (мілісекунди): 22

3. Вокзальна – площа перед залізничним вокзалом

Швидкість завантаження (Мбіт/с): 17,9

Швидкість віддачі (Мбіт/с): 3,02

Пінг (мілісекунди): 34

Найкраще з’єднання зафіксовано саме на кінцевих станціях: в обох випадках швидкість завантаження перевищує 99 Мбіт/с, а пінг становить лише 22-23 мс — це показники стабільного високошвидкісного інтернету, якого достатньо для будь-яких задач. Віддача також на високому рівні, хоча на Лісовій вона дещо нижча (24,9 Мбіт/с), але все одно залишається цілком комфортною для відеодзвінків та надсилання важких файлів.

Зовсім інша картина спостерігається на "Вокзальній", де показники різко падають: швидкість завантаження ледь сягає 17,9 Мбіт/с, віддача становить лише 3,02 Мбіт/с, а пінг зростає до 34 мс. Це – типова ситуація для місць із величезним скупченням людей, де мережа виявляється перевантаженою.

Оболонсько-Теремківська лінія (синя)

1. Теремки – біля ТЦ "Магелан"

Швидкість завантаження (Мбіт/с): 2,97

Швидкість віддачі (Мбіт/с): 3,78

Пінг (мілісекунди): 5

2. Майдан Незалежності

Швидкість завантаження (Мбіт/с): 167

Швидкість віддачі (Мбіт/с): 46,1

Пінг (мілісекунди): 24

3. Контрактова площа

Швидкість завантаження (Мбіт/с): 110

Швидкість віддачі (Мбіт/с): 38,01

Пінг (мілісекунди): 36

4. Героїв Дніпра – біля ТРЦ Oasis

Швидкість завантаження (Мбіт/с): 14,8

Швидкість віддачі (Мбіт/с): 37,2

Пінг (мілісекунди): 36

На синій лінії картина вийшла діаметрально протилежною до червоної. Якщо там найкращі показники фіксувалися на периферії, то тут беззаперечними лідерами стали станції в самому центрі. На Майдані Незалежності швидкість завантаження сягнула 167 Мбіт/с, а пінг становить лише 24 мс — це рівень, якого достатньо для будь-яких задач. Майже так само виглядає і Контрактова площа: 110 Мбіт/с на завантаження та пінг 36 мс, що також забезпечує цілком комфортне використання.

Зовсім інша ситуація спостерігається на кінцевих станціях. На Героїв Дніпра (біля ТРЦ Oasis) швидкість завантаження становить 14,8 Мбіт/с — цього ще вистачає для більшості повсякденних сценаріїв, але запас міцності вже невеликий.

Однак найбільше розчарування чекало на Теремках біля ТЦ "Магелан": завантаження ледь сягає 2,97 Мбіт/с, а віддача — 3,78 Мбіт/с. При цьому пінг тут аномально низький — усього 5 мс, що лише підкреслює парадокс: сигнал доходить миттєво, але пропускна здатність мережі не дозволяє ним скористатися. Імовірно, ми маємо справу або з перевантаженою базовою станцією, або з зоною нестабільного покриття, де швидкість штучно обмежена.

Висновки

Проведені вимірювання засвідчили, що якість мобільного інтернету в різних частинах Києва є вкрай нерівномірною, незважаючи на обіцянки операторів покращити покриття. На одних станціях користувачі отримують швидкості, достатні для будь-яких задач, на інших — ледь можуть відкрити месенджер.

Найкраще з’єднання фіксується як у центрі (Майдан Незалежності, Контрактова площа), так і на окремих периферійних станціях (Академмістечко, Лісова), що свідчить про вибіркову модернізацію мережі. Водночас на деяких локаціях, зокрема біля великих торгових центрів або вузлових станцій, показники падають до критичного рівня, а в окремих випадках — до межі, за якою комфортне користування стає неможливим.

Трійка станцій із найкращим покриттям

Майдан Незалежності (синя лінія) — завантаження 167 Мбіт/с, віддача 46,1 Мбіт/с, пінг 24 мс. Лісова (червона лінія) — завантаження 116 Мбіт/с, віддача 24,9 Мбіт/с, пінг 22 мс. Академмістечко (червона лінія) — завантаження 99,1 Мбіт/с, віддача 50,2 Мбіт/с, пінг 23 мс.

Трійка станцій із найгіршим покриттям

Теремки (синя лінія) — завантаження 2,97 Мбіт/с, віддача 3,78 Мбіт/с, пінг 5 мс. Позняки (зелена лінія) — завантаження 20,1 Мбіт/с, віддача 4,53 Мбіт/с, пінг 59 мс. Вокзальна (червона лінія) — завантаження 17,9 Мбіт/с, віддача 3,02 Мбіт/с, пінг 34 мс.

Таким чином, задеклароване операторами покращення якості зв’язку поки що має фрагментарний характер. Центральні та окремі периферійні станції отримують сучасні швидкості, тоді як інші локації, особливо з високим навантаженням або віддалені, залишаються зі слабким або нестабільним покриттям.

