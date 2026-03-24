Де в метро Києва найгірший інтернет, а де найкращий: рейтинг станцій за результатами тесту

Владислава Коваль
Швидкість інтернету в столичній підземці Новина оновлена 24 березня 2026, 08:37
Швидкість інтернету в столичній підземці. Фото Колаж "Телеграф"

Результати тесту виявилися неоднорідними

"Телеграф" перевірив якість мережі на кінцевих і найбільш завантажених станціях київського метро та поруч.

Які показники важливі для тесту

Найперше звертають увагу на швидкість завантаження — це цифра, що показує, як швидко контент надходить на смартфон. Вона відповідає за те, чи будуть відео, музика чи голосові повідомлення відтворюватися миттєво без підвантаження, чи сторінки відкриватимуться "на льоту".

Друга характеристика — швидкість віддачі, тобто передавання даних від смартфона в мережу. Вона критично важлива для відеодзвінків, надсилання великих фото або відео у месенджерах, а також для публікацій у соцмережах.

Якщо цей показник низький, то навіть за хорошої швидкості завантаження співрозмовник бачитиме вас "розмитим" або звук постійно перериватиметься.

І третій, не менш важливий параметр — пінг, або затримка. Він вимірюється в мілісекундах і показує, наскільки чуйним є з’єднання. Чим менше число, тим краще.

Низький пінг гарантує, що відеодзвінки будуть без луни й затримок, а сайти реагуватимуть на дотики майже миттєво. Саме поєднання високої швидкості завантаження, хорошої віддачі та низького пінгу дає змогу оцінити, наскільки оператор виконав обіцянки щодо покращення якості покриття.

Сирецько-Печерська лінія метро (зелена)

1. "Сирець" – паркова зона поблизу станції

Швидкість завантаження (Мбіт/с): 82,8

Швидкість віддачі (Мбіт/с): 39,7

Пінг (мілісекунди): 21

Швидкість інтернету на станції метро Сирець
Швидкість інтернету на станції метро Сирець

2. Печерська – площа біля Київської фортеці

Швидкість завантаження (Мбіт/с): 79,2

Швидкість віддачі (Мбіт/с): 1,35

Пінг (мілісекунди): 39

Швидкість інтернету на станції метро Печерська
Швидкість інтернету на станції метро Печерська

3. Позняки – біля фонтану "Груша"

Швидкість завантаження (Мбіт/с): 20,1

Швидкість віддачі (Мбіт/с): 4,53

Пінг (мілісекунди): 59

Швидкість інтернету на станції метро Позняки
Швидкість інтернету на станції метро Позняки

На "Сирці" зафіксовано найкращі показники: швидкість завантаження (82,8 Мбіт/с) і віддачі (39,7 Мбіт/с) забезпечують комфортне використання будь-яких сервісів, а пінг 21 мс є майже ідеальним – це рівень стабільного провідного з’єднання.

Станція "Печерська" демонструє високу швидкість завантаження (79,2 Мбіт/с), однак катастрофічно низька віддача (1,35 Мбіт/с) робить її проблемною для відеодзвінків, відправлення фото чи публікацій у соцмережах.

Найгірша ситуація – на "Позняках": завантаження лише 20,1 Мбіт/с, віддача 4,53 Мбіт/с, а пінг зріс до 59 мс. Це свідчить або про перевантаженість мережі, або про слабке покриття в цій зоні. Таких показників достатньо лише для базових дій (месенджери, перегляд відео в низькій якості), але комфортна робота буде проблемною.

Святошинсько-Броварська лінія (червона)

1. Академмістечко – спортивний майданчик неподалік станції

Швидкість завантаження (Мбіт/с): 99,1

Швидкість віддачі (Мбіт/с): 50,2

Пінг (мілісекунди): 23

Швидкість інтернету на станції метро Академмістечко
Швидкість інтернету на станції метро Академмістечко

2. Лісова – парк "Кіото"

Швидкість завантаження (Мбіт/с): 116

Швидкість віддачі (Мбіт/с): 24,9

Пінг (мілісекунди): 22

Швидкість інтернету на станції метро Лісова
Швидкість інтернету на станції метро Лісова

3. Вокзальна – площа перед залізничним вокзалом

Швидкість завантаження (Мбіт/с): 17,9

Швидкість віддачі (Мбіт/с): 3,02

Пінг (мілісекунди): 34

Швидкість інтернету на станції метро Вокзальна
Швидкість інтернету на станції метро Вокзальна

Найкраще з’єднання зафіксовано саме на кінцевих станціях: в обох випадках швидкість завантаження перевищує 99 Мбіт/с, а пінг становить лише 22-23 мс — це показники стабільного високошвидкісного інтернету, якого достатньо для будь-яких задач. Віддача також на високому рівні, хоча на Лісовій вона дещо нижча (24,9 Мбіт/с), але все одно залишається цілком комфортною для відеодзвінків та надсилання важких файлів.

Зовсім інша картина спостерігається на "Вокзальній", де показники різко падають: швидкість завантаження ледь сягає 17,9 Мбіт/с, віддача становить лише 3,02 Мбіт/с, а пінг зростає до 34 мс. Це – типова ситуація для місць із величезним скупченням людей, де мережа виявляється перевантаженою.

Оболонсько-Теремківська лінія (синя)

1. Теремки – біля ТЦ "Магелан"

Швидкість завантаження (Мбіт/с): 2,97

Швидкість віддачі (Мбіт/с): 3,78

Пінг (мілісекунди): 5

Швидкість інтернету на станції метро Теремки
Швидкість інтернету на станції метро Теремки

2. Майдан Незалежності

Швидкість завантаження (Мбіт/с): 167

Швидкість віддачі (Мбіт/с): 46,1

Пінг (мілісекунди): 24

Швидкість інтернету на Майдані Незалежності
Швидкість інтернету на Майдані Незалежності

3. Контрактова площа

Швидкість завантаження (Мбіт/с): 110

Швидкість віддачі (Мбіт/с): 38,01

Пінг (мілісекунди): 36

4. Героїв Дніпра – біля ТРЦ Oasis

Швидкість завантаження (Мбіт/с): 14,8

Швидкість віддачі (Мбіт/с): 37,2

Пінг (мілісекунди): 36

Швидкість інтернету на станції Героїв Дніпра
Швидкість інтернету на станції Героїв Дніпра

На синій лінії картина вийшла діаметрально протилежною до червоної. Якщо там найкращі показники фіксувалися на периферії, то тут беззаперечними лідерами стали станції в самому центрі. На Майдані Незалежності швидкість завантаження сягнула 167 Мбіт/с, а пінг становить лише 24 мс — це рівень, якого достатньо для будь-яких задач. Майже так само виглядає і Контрактова площа: 110 Мбіт/с на завантаження та пінг 36 мс, що також забезпечує цілком комфортне використання.

Зовсім інша ситуація спостерігається на кінцевих станціях. На Героїв Дніпра (біля ТРЦ Oasis) швидкість завантаження становить 14,8 Мбіт/с — цього ще вистачає для більшості повсякденних сценаріїв, але запас міцності вже невеликий.

Однак найбільше розчарування чекало на Теремках біля ТЦ "Магелан": завантаження ледь сягає 2,97 Мбіт/с, а віддача — 3,78 Мбіт/с. При цьому пінг тут аномально низький — усього 5 мс, що лише підкреслює парадокс: сигнал доходить миттєво, але пропускна здатність мережі не дозволяє ним скористатися. Імовірно, ми маємо справу або з перевантаженою базовою станцією, або з зоною нестабільного покриття, де швидкість штучно обмежена.

Висновки

Проведені вимірювання засвідчили, що якість мобільного інтернету в різних частинах Києва є вкрай нерівномірною, незважаючи на обіцянки операторів покращити покриття. На одних станціях користувачі отримують швидкості, достатні для будь-яких задач, на інших — ледь можуть відкрити месенджер.

Найкраще з’єднання фіксується як у центрі (Майдан Незалежності, Контрактова площа), так і на окремих периферійних станціях (Академмістечко, Лісова), що свідчить про вибіркову модернізацію мережі. Водночас на деяких локаціях, зокрема біля великих торгових центрів або вузлових станцій, показники падають до критичного рівня, а в окремих випадках — до межі, за якою комфортне користування стає неможливим.

Трійка станцій із найкращим покриттям

  1. Майдан Незалежності (синя лінія) — завантаження 167 Мбіт/с, віддача 46,1 Мбіт/с, пінг 24 мс.
  2. Лісова (червона лінія) — завантаження 116 Мбіт/с, віддача 24,9 Мбіт/с, пінг 22 мс.
  3. Академмістечко (червона лінія) — завантаження 99,1 Мбіт/с, віддача 50,2 Мбіт/с, пінг 23 мс.

Трійка станцій із найгіршим покриттям

  1. Теремки (синя лінія) — завантаження 2,97 Мбіт/с, віддача 3,78 Мбіт/с, пінг 5 мс.
  2. Позняки (зелена лінія) — завантаження 20,1 Мбіт/с, віддача 4,53 Мбіт/с, пінг 59 мс.
  3. Вокзальна (червона лінія) — завантаження 17,9 Мбіт/с, віддача 3,02 Мбіт/с, пінг 34 мс.
Де в Києві найкращий інтернет
Де в Києві найкращий інтернет

Таким чином, задеклароване операторами покращення якості зв’язку поки що має фрагментарний характер. Центральні та окремі периферійні станції отримують сучасні швидкості, тоді як інші локації, особливо з високим навантаженням або віддалені, залишаються зі слабким або нестабільним покриттям.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на початку весни 2026 року "велика трійка" операторів знову підняла тарифи.

