Украина снова переходит на летнее время. Когда переводить стрелки и есть ли шанс вырваться из "временных качелей"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинцы будут спать на час меньше
Украина перейдет на летнее время уже в этом месяце. В ночь с 28 на 29 марта стрелки часов необходимо будет перевести на один час вперед.
"Телеграф" рассказывает о переходе на летнее время в 2026 году. Несмотря на обсуждения и дискуссии об отмене перевода часов в Украине, пока никаких решений не принято. Потому дважды в год происходит переход на сезонное время.
На летнее время Украина ежегодно переходит в ночь на последнее воскресенье марта. В этом году в 3:00 29 марта стрелки часов надо будет перевести на один час вперед.
Таким образом, фактически сутки 29 марта сократится на один час, поэтому украинцы будут спать меньше. А вот световой день станет длиннее — будет темнеть позже.
Отменят ли перевод часов в Украине
В парламенте и обществе уже несколько лет ведутся споры о целесообразности перехода на сезонное время. Впервые в Украине это было сделано в 1981 году, когда мы были в составе СССР. После обретения независимости режим зимнего и летнего времени был унифицирован постановлением Кабинета Министров № 509 от 13 мая 1996 года.
В июле 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №4201, предусматривавший фиксацию в Украине единого "киевского" времени (UTC+2) на постоянной основе. Проще говоря, документ предусматривал отказ от перевода часов дважды в год.
Однако законопроект так и не подписал президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому он не вступил в силу, оставшись "подвешенным в воздухе". Переход на зимнее и летнее время продолжается, планируют ли его отменить в конце концов — вопрос к власти.
