Украина снова переходит на летнее время. Когда переводить стрелки и есть ли шанс вырваться из "временных качелей"

Украинцы будут спать на час меньше

Украина перейдет на летнее время уже в этом месяце. В ночь с 28 на 29 марта стрелки часов необходимо будет перевести на один час вперед.

"Телеграф" рассказывает о переходе на летнее время в 2026 году. Несмотря на обсуждения и дискуссии об отмене перевода часов в Украине, пока никаких решений не принято. Потому дважды в год происходит переход на сезонное время.

На летнее время Украина ежегодно переходит в ночь на последнее воскресенье марта. В этом году в 3:00 29 марта стрелки часов надо будет перевести на один час вперед.

Перевод часов в Украине

Таким образом, фактически сутки 29 марта сократится на один час, поэтому украинцы будут спать меньше. А вот световой день станет длиннее — будет темнеть позже.

Отменят ли перевод часов в Украине

В парламенте и обществе уже несколько лет ведутся споры о целесообразности перехода на сезонное время. Впервые в Украине это было сделано в 1981 году, когда мы были в составе СССР. После обретения независимости режим зимнего и летнего времени был унифицирован постановлением Кабинета Министров № 509 от 13 мая 1996 года.

В июле 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №4201, предусматривавший фиксацию в Украине единого "киевского" времени (UTC+2) на постоянной основе. Проще говоря, документ предусматривал отказ от перевода часов дважды в год.

Однако законопроект так и не подписал президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому он не вступил в силу, оставшись "подвешенным в воздухе". Переход на зимнее и летнее время продолжается, планируют ли его отменить в конце концов — вопрос к власти.

