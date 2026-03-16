Меньше спать, больше работать: к чему готовиться украинцам в марте

Людям нужно снова адаптироваться

В марте 2026 года Украина снова возвращается к практике сезонного перевода времени. Несмотря на длительные дискуссии на законодательном уровне, переход на летнее время остается в силе.

"Телеграф" расскажет о точной дате и времени перевода часов весной 2026 года.

Отметим, что официальный переход состоится в ночь с субботы на воскресенье — 29 марта 2026 года. Ровно в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на один час вперед.

Что это значит

Сутки 29 марта фактически сократится на один час, поэтому украинцы будут спать меньше.

Световой день визуально станет длиннее, поскольку солнце будет заходить позже по местному времени.

Современная электроника (смартфоны, ноутбуки, "умные" часы) обновит время автоматически, в то время как механические и старые электронные приборы придется подводить вручную.

Почему перевод не отменили

Вопрос об отказе от сезонного времени в Украине остается во взвешенном состоянии. Еще в 2024 году Верховная Рада поддержала законопроект №4201, который имел целью навсегда зафиксировать в Украине "зимнее" время (второй часовой пояс, GMT+2). Однако на март 2026 года закон так и не вступил в силу, поскольку его до сих пор не подписал Президент Украины Владимир Зеленский. Из-за отсутствия подписи действуют старые нормы, предусматривающие переход на летнее время весной и на зимнее — осенью (следующее возвращение на зимнее время ожидается 25 октября 2026 года).

Географические особенности и часовые пояса

Украина является большой страной и около 85% ее территории лежит во втором часовом поясе. Однако существуют определенные разногласия из-за географического положения регионов:

Западная часть Закарпатья фактически находится в пределах первого пояса.

Луганская, Донецкая области, а также восточные части Харьковщины и Запорожья относятся к третьему часовому поясу.

Именно поэтому переход на единое время дискуссионный, поскольку в разных точках страны разница с астрономическим временем может превышать час.

