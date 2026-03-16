Меньше спать, больше работать: к чему готовиться украинцам в марте

Марина Ищенко
Коллаж "Телеграф" Новость обновлена 16 марта 2026, 12:26

Людям нужно снова адаптироваться

В марте 2026 года Украина снова возвращается к практике сезонного перевода времени. Несмотря на длительные дискуссии на законодательном уровне, переход на летнее время остается в силе.

"Телеграф" расскажет о точной дате и времени перевода часов весной 2026 года.

Отметим, что официальный переход состоится в ночь с субботы на воскресенье — 29 марта 2026 года. Ровно в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на один час вперед.

Что это значит

  • Сутки 29 марта фактически сократится на один час, поэтому украинцы будут спать меньше.
  • Световой день визуально станет длиннее, поскольку солнце будет заходить позже по местному времени.
  • Современная электроника (смартфоны, ноутбуки, "умные" часы) обновит время автоматически, в то время как механические и старые электронные приборы придется подводить вручную.

Почему перевод не отменили

Вопрос об отказе от сезонного времени в Украине остается во взвешенном состоянии. Еще в 2024 году Верховная Рада поддержала законопроект №4201, который имел целью навсегда зафиксировать в Украине "зимнее" время (второй часовой пояс, GMT+2). Однако на март 2026 года закон так и не вступил в силу, поскольку его до сих пор не подписал Президент Украины Владимир Зеленский. Из-за отсутствия подписи действуют старые нормы, предусматривающие переход на летнее время весной и на зимнее — осенью (следующее возвращение на зимнее время ожидается 25 октября 2026 года).

Географические особенности и часовые пояса

Украина является большой страной и около 85% ее территории лежит во втором часовом поясе. Однако существуют определенные разногласия из-за географического положения регионов:

  • Западная часть Закарпатья фактически находится в пределах первого пояса.
  • Луганская, Донецкая области, а также восточные части Харьковщины и Запорожья относятся к третьему часовому поясу.

Именно поэтому переход на единое время дискуссионный, поскольку в разных точках страны разница с астрономическим временем может превышать час.

