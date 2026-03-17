Забудьте слово "давайте": как на украинском правильно призывать к действию
Простое правило, которое изменит вашу речь
В украинском языке выражения типа "давайте пойдем", "давайте сделаем", которые часто используются в разговорном языке являются неудачными и искусственными. Языковеды советуют избегать таких конструкций, более того, их есть чем заменить.
"Телеграф" собрал советы, как лучше сказать о совместном начале действия на украинском. Доктор филологических наук, профессор Александр Пономарев объяснял, что слово "давайте" в значении побуждения — это калька из русского языка, которая не соответствует нормам украинского.
Украинский язык имеет собственный механизм для призыва к совместному действию — повелительное наклонение в форме первого лица множественного числа:
- не давайте підемо, а ходімо
- не давайте працювати, а працюймо
- не давайте подумаємо, а подумаймо.
Чем заменить "давайте" в языке
Если же требуется отдельный возглас, как того требует ситуация, есть несколько вариантов, чем заменить. Например, толковый словарь украинского языка предлагает версию слова "нумо" — именно украинский способ призвать к действию.
Пример употребления "нумо":
- "Та годі вам клопотатися, нумо вечеряти", — Марко Вовчок.
- "Праця єдина нам шлях уторує, Довгий той шлях і важкий, Що аж до щастя і долі прямує: Нумо до праці мерщій!" — Борис Грінченко.
По большому толковому словарю современного украинского языка есть еще один вариант — "гайда". Хотя и разговорное выражение, оно в своем основном смысле означает призыв идти куда-то или действовать, или для определения быстрого движения.
Пример употребления "гайда":
- "– Ну, пересиділи? – гайда! Пора, товариство, в дорогу!" — Павло Тичина.
- "Так слухай, погрузилися ото ми і гайда!" — Михайло Чабанівський.
