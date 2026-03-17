Забудьте слово "давайте": как на украинском правильно призывать к действию

Простое правило, которое изменит вашу речь

В украинском языке выражения типа "давайте пойдем", "давайте сделаем", которые часто используются в разговорном языке являются неудачными и искусственными. Языковеды советуют избегать таких конструкций, более того, их есть чем заменить.

"Телеграф" собрал советы, как лучше сказать о совместном начале действия на украинском. Доктор филологических наук, профессор Александр Пономарев объяснял, что слово "давайте" в значении побуждения — это калька из русского языка, которая не соответствует нормам украинского.

Украинский язык имеет собственный механизм для призыва к совместному действию — повелительное наклонение в форме первого лица множественного числа:

не давайте підемо, а ходімо

не давайте працювати, а працюймо

не давайте подумаємо, а подумаймо.

Чем заменить "давайте" в языке

Если же требуется отдельный возглас, как того требует ситуация, есть несколько вариантов, чем заменить. Например, толковый словарь украинского языка предлагает версию слова "нумо" — именно украинский способ призвать к действию.

Пример употребления "нумо":

"Та годі вам клопотатися, нумо вечеряти", — Марко Вовчок.

"Праця єдина нам шлях уторує, Довгий той шлях і важкий, Що аж до щастя і долі прямує: Нумо до праці мерщій!" — Борис Грінченко.

По большому толковому словарю современного украинского языка есть еще один вариант — "гайда". Хотя и разговорное выражение, оно в своем основном смысле означает призыв идти куда-то или действовать, или для определения быстрого движения.

Пример употребления "гайда":

"– Ну, пересиділи? – гайда! Пора, товариство, в дорогу!" — Павло Тичина.

"Так слухай, погрузилися ото ми і гайда!" — Михайло Чабанівський.

