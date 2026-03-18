Странный самолет из Москвы засекли над Украиной. Он мог пролететь над четырьмя областями (фото)

Денис Подставной
Радары увидели над страной странное событие Новость обновлена 18 марта 2026, 10:02
Радары увидели над страной странное событие. Фото Коллаж "Телеграфа"

Речь идет о летательном аппарате Airbus A321

Загадочные самолеты продолжают засекать в небе над Украиной, несмотря на закрытое воздушное пространство. Борт из Москвы засветился на радарах сразу в 4 областях.

Об этом свидетельствуют данные портала Airnavradar. Так, согласно информации мониторингового сервиса, необычная ситуация могла произойти утром 17 марта. В это время маяк пассажирского самолета из Москвы появился в небе над Украиной.

Речь идет о борте Airbus A321 российской авиакомпании "Аэрофлот", который летел из Москвы в Стамбул. Рейс проходил штатно, однако в какой-то момент воздушное судно якобы нарушило воздушное пространство Украины, залетев в Сумскую область, а далее его фиксировали еще в трех областях (Полтавской, Кировоградской и Николаевской). Летательный аппарат пролетел Украину насквозь и успешно завершил рейс.

Самолет над Украиной
Самолет над Украиной
Самолет над Украиной
Самолет над Украиной

Что это было?

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны в Украине воздушное пространство над нашей страной было официально закрыто. Поэтому, можно предположить, что в данном случае речь может идти о сбое в системе наблюдения за полетами.

К слову, случаи со сбоями радаров во время войны, это далеко не редкость. Их эксперт по авиационному праву Андрей Гук объяснял именно так.

"Такое маловероятно в условиях войны. Возможно, произошел сбой в показаниях на флайтрадаре, потому что он вполне возможен в этом районе. И это, скорее всего, сбой. Ведь что такое флайтрадар — это программа, которая собирает информацию со всего этого региона. А в нем работает сейчас множество РЭБов (радиоэлектронная борьба) и другого оборудования. Поэтому я бы скорее объяснил это сбоем в программе", — объяснял он.

Напомним, ранее мы писали о том, что не над Киевом разделили загадочные белые полосы, похожие на следы от самолета.

#Украина #Самолет #Аэрофлот