До +18, а затем снег и мороз: когда в Днепре ожидается резкая смена погоды

Март решил удивить горожан

Конец марта и начало апреля принесут в Днепр неустойчивую и типично весеннюю переменчивую погоду. Синоптики предупреждают о кратковременном возвращении ночных заморозков и даже о возможном снеге.

По данным синоптиков из "Meteo", в течение 23-27 марта в городе будет преобладать облачная погода с периодическими осадками. Дневная температура будет постепенно повышаться с +11 °C в начале недели до +18 °C в пятницу. Ночи останутся прохладными — от +3 до +9 °C, но пока без сильных морозов.

Погода начнет резко меняться в конце недели. В субботу, 28 марта, ожидается дождь и понижение температуры до +6…+13 °C. Наиболее ощутимое похолодание прогнозируют в воскресенье, 29 марта. В этот день в Днепре возможен снег, а ночью температура опустится до -1 °C.

В понедельник-вторник, 30-31 марта, и в первые дни апреля дневная температура будет колебаться в пределах +9…+12 °C, а ночью будет около +1…+6 °C. Также возможны периодические дожди.

Когда ожидается снег. Фото: Мeteo

