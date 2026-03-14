Более 300 лет с российскими именами. Как Днепр хотели назвать

Был вариант старому названию придать новый смысл

В Украине за период декоммунизации многие города изменили свои названия, в том числе и Днепр. Но не так много людей знают, какие варианты переименования были в 2015 году.

"Телеграф" расскажет, как хотели назвать Днепр местные, и почему старое название рассматривали оставить. Заметим, что более трех веков город носил имена либо российских правителей, либо деятелей СССР.

С 1776 года Днепр назвали Екатеринославом, в честь российской императрицы Екатерины II. В 1926 году, после становления власти СССР, город переименовали, чтобы избавиться от царского следа. С этого момента на картах появился Днепропетровск — в честь большевистского деятеля Григория Петровского, одного из организаторов Голодомора 1932–1933 годов.

Екатерина II

Носил это имя город почти столетие, но в 2015 году встал вопрос переименования в связи с декоммунизацией. Так, местные рассматривали несколько вариантов, но наибольшее количество голосов набрал Сичеслав, Кодак, Днепрослав. Однако эти варианты до Верховной рады так и не дошли, ведь там приняли название Днепр.

Такое решение приняли потому, что местные и так Днепропетровск сокращенно называли Днепром. Потому депутаты просто решили узаконить этот вариант.

Днепр

Интересно, что сначала Днепропетровский городской совет просил ВР оставить старое название, но наполнить его новым смыслом. Якобы Днепропетровск пошел не от Григория Петровского, а от апостола Петра. Но эту инициативу не поддержали.

