Понад 300 років з російськими іменами. Як Дніпро хотіли назвати

Був варіант старій назві надати нового сенсу

В Україні за період декомунізації чимало міст змінили свої назви, серед них й Дніпро. Але не так багато людей знають, які варіанти перейменування були у 2015.

"Телеграф" розповість, як хотіли назвати Дніпро місцеві та чому стару назву розглядали залишити. Зауважимо, що понад три століття місто носило імена або російських правителів, або діячів СРСР.

З 1776 року Дніпро назвали Катеринославом, на честь російської імператриці Катерини ІІ. У 1926 році, після становлення влади СРСР, місто перейменували, аби позбутись царського сліду. Від тоді на мапах з'явився Дніпропетровськ — на честь більшовицького діяча Григорія Петровського, одного з організаторів Голодомору 1932–1933 років.

Катерина ІІ

Носило це ім'я місто майже століття, але у 2015 постало питання перейменування у зв'язку з декомунізацією. Так, місцеві розглядали кілька варіантів, але найбільшу кількість голосів набрав Січеслав, Кодак, Дніпрослав. Проте ці варіанти до Верховної ради так і не дійшли, адже там ухвали назву Дніпро.

Таке рішення прийняли через те, що місцеві й так Дніпропетровськ скорочено називали Дніпром. Тому депутати просто вирішили узаконити цей варіант.

Дніпро

Цікаво, що спочатку Дніпропетровська міська рада просила ВР залишити стару назву, але наповнити її новим сенсом. Нібито Дніпропетровськ пішов не від Григорія Петровського, а від апостола Петра. Але цю ініціативу не підтримали.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Павлоград й досі носить ім'я російського правителя, але його не перейменували.