Пятница 13-е. Смешные открытки и картинки для отличного настроения

Любители черного юмора оценят

Сегодня — пятница, 13 февраля 2026 года. Это первая из трех "мистических" пятниц в этом году (следующие ждут нас в марте и ноябре).

Пока суеверные люди стараются не выходить из дома, пользователи соцсетей уже вовсю превращают "день невезения" в повод для юмора, обмениваясь мемами с черными котами и кадрами из фильмов ужасов.

Несмотря на мрачную репутацию, современная "пятница 13" — это прежде всего день ироничных картинок. В 2026 году этот день удачно совпадает с преддверием Дня святого Валентина.

Пока одни обходят стороной черных котиков, "Телеграф" предлагает встретить этот день с улыбкой. Ведь лучшая защита от любой чертовщины — это хорошее настроение и пара прикольных открыток в рабочем или семейном чате. Помните: следующая такая пятница наступит уже через месяц, так что тренируем стрессоустойчивость прямо сейчас!

Страх перед пятницей, 13-м числом, возник из сочетания двух исторически неблагоприятных символов. Именно объединение этих представлений со временем породило распространенное поверье о том, что эта дата приносит несчастья. Ранее мы подробнее рассказывали историю "несчастливой даты".