З Днем стоматолога 2026! Привітання у красивих листівках, картинки з побажаннями

Порадуйте зубного лікаря яскравою картинкою у свято 9 лютого

Цього понеділка у всьому світі відзначається День стоматолога 2026 – щорічне свято, яке нагадує про важливість професії зубних лікарів та стоматологів.

День стоматолога відзначають 9 лютого не випадково – цього дня мученицькою смертю загинула свята Аполлонія Олександрійська, покровителька стоматологів. Вона пережила тортури, включаючи виривання зубів та загрозу спалення. Після страждань Аполлонія попросила розв’язати їй руки і сама кинулася у полум’я. Вважається, що молитва до неї допомагає за зубного болю.

Стоматологія — одна з найдавніших галузей медицини, яка, як і раніше, має великий попит. Сучасні технології роблять її лікування зубів все більш ефективним та комфортним для пацієнтів.

"Телеграф" вітає українських стоматологів, зубних лікарів та всіх, хто пов’язаний із цією важливою професією. Ми підготували красиві листівки з побажаннями, які можна надіслати друзям, колегам та знайомим через соцмережі чи месенджери.

Міжнародний день стоматолога 2026: листівки і картинки

