Не мыло и не лимон: как легко убрать запах чеснока из рук после приготовления

Запах чеснока может быть аппетитным в блюде, но вне кухни он часто создает дискомфорт.

Особенно это ощущается после приготовления салатов, соусов или мясных блюд, когда резкий аромат буквально "въедается" в кожу рук и не исчезает даже после нескольких мытьев с мылом.

С такой проблемой сталкивался почти каждый, кто хоть раз чистил или измельчал чеснок. Обычные средства гигиены не всегда помогают, ведь причина стойкого запаха кроется не в поверхностном загрязнении, а в происходящих химических процессах при контакте с продуктом. Как легко избавиться от запаха чеснока из рук рассказывает "Телеграф".

Почему запах чеснока не исчезает из рук

Когда чеснок режут или раздавливают, в нем образуется аллицин — летучее серосодержащее соединение, ответственное за характерный аромат. Именно эти молекулы легко проникают в верхние слои кожи и крепко к ним "прилипают", поэтому вода и даже ароматное мыло частично маскируют запах, но не устраняют его полностью.

В отличие от косметических средств, пытающихся перебить аромат, эффективный метод должен действовать непосредственно на молекулы аллицина.

Простой лайфхак, действительно работающий

Чтобы быстро избавиться от запаха чеснока из рук, не требуется никаких специальных средств. Достаточно воспользоваться обычным металлическим предметом – например, кухонным краном, ложкой или раковиной из нержавеющей стали.

Нужно просто потереть руки об металл под холодной проточной водой в течение 20–30 секунд.

Как это работает с точки зрения науки

Металл, особенно нержавейка, содержит железо и хром, которые вступают в реакцию с соединениями серы. В результате молекулы, вызывающие запах, притягиваются к металлической поверхности или изменяют свою структуру, утрачивая интенсивность аромата.

Холодная вода в этом процессе играет немаловажную роль: она не "раскрывает" поры кожи, как горячая, и позволяет запаху оставаться на поверхности, откуда его легче "забрать" металлом. Горячая же вода, напротив, может усилить эффект, ускорив испарение серосодержащих соединений.

Как правильно использовать метод

Смочите руки холодной водой.

Прижмите ладони и пальцы к металлическому крану, ложке или мойке.

Потрите руки о поверхность металла 20–30 секунд.

Снова ополосните руки холодной водой.

В большинстве случаев запах либо исчезает полностью, либо становится едва заметным.

Этот способ особенно удобен в ситуациях, когда нужно быстро привести руки в порядок перед выходом из дома или встречей с людьми, не прибегая к агрессивной химии. К тому же это один из немногих методов, не маскирующих запах, а реально убирающих его причину.