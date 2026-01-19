Ситуация ухудшилась. Какие графики действуют во всех регионах Украины 19 января

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Поэтому в понедельник, 19 января, в течение всего дня в стране будут отключения электричества для бытовых потребителей, сообщает "Укрэнерго".

Киев и Киевская область

Действуют экстренные отключения. Энергетики работают без перерывов 24/7, чтобы обеспечить киевлян светом с ориентировочной периодичностью: около 3 часов со светом и 10 часов без. Однако ситуация не равномерна и может изменяться в течение дня. Дать точный график пока невозможно.

Волынская область

График отключения света в Луцке и Волынской области 19.01.2026

Днепропетровская область

График отключения света в Днепропетровской области 19.01.2026

Житомирская область

График отключения света в Житомирской области 19.01.2026

Закарпатская область

График отключения света в Закарпатской области 19.01.2026

Запорожская область

График отключения света в Запорожской области 19.01.2026

Ивано-Франковская область

График отключения света в Ивано-Франковской области 19.01.2026

Кировоградская область

График отключения света в Кропивницком и Кировоградской области 19.01.2026

Львовская область

График отключения света во Львовской области 19.01.2026

Николаевская область

График отключения света в Николаевской области 19.01.2026

Одесская область

График отключения света в Одесской области 19.01.2026

Полтавская область

График отключения света в Полтавской области 19.01.2026

Ровенская область

График отключения света в Ровенской области 19.01.2026

Сумская область

График отключения света в Сумской области 19.01.2026

Тернопольская область

График отключения света в Тернопольской области 19.01.2026

Харьковская область

График отключения света в Харьковской области 19.01.2026

Хмельницкая область

График отключения света в Хмельницкой области 19.01.2026

Черкасская область

График отключения света в Черкасской области 19.01.2026

Черновицкая область

График отключения света Черновцы и область 19.01.2026

Черниговская область

График отключения света в Чернигове и области 19.01.2026

