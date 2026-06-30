"Будь они прокляты": в России истерят из-за решения в фигурном катании

РФ возвращается в фигурное катание, но есть нюанс

Во вторник, 30 июня, Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов до соревнований с сезона-2026/2027, однако есть несколько ограничений. Именно эти ограничения вызвали истерику у некоторых представителей российского фигурного катания.

Что нужно знать

ISU объявил о возвращении россиян

Представители РФ смогут выступать, но без российской атрибутики

Тарасова закатила истерику

Татьяна Тарасова в комментарии Р-Спорт прокляла чиновников ISU. Дело в том, что россиян допустили к соревнованиям только в нейтральном статусе (без флага и гимна). Кроме того, она считает, что фигуристам из РФ предоставят по одной квоте для участия в международных турнирах в каждом виде (одиночное катание, пары и танцевальные дуэты).

А почему без флага и гимна? Чем наш гимн не нравится и кому? Я просто возмущена, что они допускают нас без флага и гимна. Спасибо им большое, молодцы ребята. Будь они прокляты! Татьяна Тарасова

Отметим, ISU будет проверять каждого российского атлета. Критерии для получения нейтрального статуса уже известны:

Отсутствие связи с армией и органами нацбезопасности.

Отсутствие публичной поддержки войны против Украины.

Напомним, ISU начал ослаблять санкции против российского фигурного катания в 2025 году. ISU разрешил россиянам выступать на Олимпийских играх-2026 в нейтральном статусе, однако запретил любое участие в командных дисциплинах (пары, танцевальные пары и командный турнир по фигурному катанию). При этом на чемпионат мира-2026 и другие турниры текущего сезона россиян не приглашали.