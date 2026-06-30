Родственники погибших разочарованы, Бахматов сбежал. В Киеве открыли скандальную Аллею Героев (фоторепортаж)

Вокруг мемориала сложилась неприятная ситуация

В Деснянском районе Киева напротив РГА открыли Аллею Героев. Однако ее открытие сопровождает скандал — по словам родственников погибших героев, макет проекта сильно отличается от того, что построили.

На открытии Аллеи Героев в Деснянском районе Киева побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. На мероприятие пришли близкие и родные погибших защитников, а также боевые побратимы.

Ян Доброносов рассказал, что во время открытия слышал много негативных отзывов от родных павших героев. По его словам, когда представители прессы обратились к представителям власти за разъяснениями, им ответили "Потом", но впоследствии председатель Деснянской РГА Максим Бахматов просто сбежал.

Аллея Героев в Деснянском районе Киева. Фото: Ян Доброносов

Фото героев маленькие и невыразительные. Фото: Ян Доброносов

На открытие собрались родные и близкие погибших защитников. Фото: Ян Доброносов

Открытие мемориала. Фото: Ян Доброносов

Открытие мемориала. Фото: Ян Доброносов

Аллея героев выглядит так. Фото: Ян Доброносов

На открытие пришли побратимы погибших героев. Фото: Ян Доброносов

Людей собралось очень много. Фото: Ян Доброносов

Открытие Аллеи Героев. Фото: Ян Доброносов

Близкие погибших героев. Фото: Ян Доброносов

Почтить память защитников пришли и малыши. Фото: Ян Доброносов

Киевляне на открытии Аллеи Героев. Фото: Ян Доброносов

Родные павших. Фото: Ян Доброносов

Открытие мемориала наполнено болью. Фото: Ян Доброносов

Открытие Аллеи Героев. Фото: Ян Доброносов

Малыш на открытии. Фото: Ян Доброносов

Почему родственники героев разочарованы

Как рассказала дочь одного из погибших героев, то, что получилось в результате, не соответствует проекту, предложенному семьям перед возведением. Например, по проекту столбы должны быть высотой 3 метра и 40х40 см в толщину, а получилось в полтора раза меньше. Фото погибшего должно было быть на длинной металлической пластине, а сделали в гораздо меньшем формате. Сами столбы выглядят очень неряшливо, как будто уже стояли где-то годами.

Столбы выглядят неряшливо. Фото: Ян Доброносов

Недовольны и жители района. Дело в том, что Аллею Героев разместили в парке, где снесли клумбы. Вероятно, многолетние цветы после завершения работ посадят (часть однолетников есть уже сейчас). Однако разница между ожиданием и реальностью оказалась очень резкой. Аллея не понравилась ни родственникам погибших, ни жителям района. Вот некоторые из комментариев:

Но это какие-то столбы позора вышли, а не Аллея Героев. Подавайте жалобу

Это ужас! При этом разрушили цветочную аллею, которая там была. Там и места столько нет, они сразу знали, что, как на проекте, там не сделать. Это просто мошенничество. Одним движением и уничтожают рекреационное общественное пространство и оскверняют память защитников

Здесь должно быть проведено расследование. Очевидно, что на этот мемориал были выделены средства, но результат выглядит как неуважение к памяти павших Героев

Я гуляю по этому парку с ребенком каждый день. Не могла понять, что это за столбы. Раньше там были отличные клумбы. А теперь еще и оказалось, что это так Героев чтят… это издевательство и неуважение ни к погибшим Героям, ни к их семьям, ни к жителям района/города

Аллея Героев по проекту должна выглядеть так

Что говорят в РГА

"Телеграф" обратился за разъяснениями в отдел по вопросам внутренней политики и связям с общественностью Деснянской РГА. Там отметили, что людям якобы не нравятся черно-белые фото погибших героев и месторасположение Аллеи рядом с РГА.

Однако дочь погибшего в своей публикации подчеркнула, что фото утверждали семьи героев. Претензий к ним не было.

"Телеграф" также обратился к заместителю председателя Деснянской районной администрации Кириллу Бойко. Однако он отказался от комментариев и пригласил на открытие Аллеи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему военные массово снимают свои фото с Аллеи Славы.