После развода Светлицкая с новой силой подогрела слухи о романе с Цымбалюком (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Актриса проводит много времени с главным холостяком страны
Украинская актриса Елена Светлицкая снова привлекла внимание поклонников теплыми фотографиями с актером Тарасом Цымбалюком. Звезда поделилась нежными кадрами с коллегой и близким другом, чем подогрела слухи о возможном романе между ними.
На опубликованных фото артисты позируют вместе в непринужденной атмосфере и демонстрируют теплые отношения. В комментариях подписчики не скрывали восторга и засыпали пару комплиментами.
"Красивая пара. Подходите друг другу", "Очень красивая пара", "Красивая пара и очень талантливые", — пишут пользователи сети.
Слухи о романтических отношениях между Светлицкой и Цымбалюком ходят уже не первый год. Причиной послужили их частые совместные проекты, романтические роли в сериалах и театре, теплые фото и видео в соцсетях, а также публичная поддержка друг друга.
Ранее Елена Светлицкая рассказывала, что их знакомство с Тарасом Цымбалюком состоялось еще в 2019 году на съемках сериала "Мавки". Там они впервые сыграли влюбленную пару. После работы актеры поддерживали общение, а впоследствии стали близкими друзьями.
Актриса также комментировала предположение поклонников относительно возможного романа. По словам Светлицкой, секрет таких слухов заключается в их убедительном актерском взаимодействии. После "Мавок" они еще неоднократно играли влюбленных, в частности, в спектакле "Наши Кайдаши", где воплотили образы Мотри и Карпа, а также в других проектах.
Напомним, ранее Елена Светлицкая была замужем. От бывшего мужа Николая актриса воспитывает двух дочерей — Веру и Марию. О разводе звезда сообщила в 2025 году, отметив, что им удалось сохранить уважение и хорошие отношения ради детей.