Не Надин и не Настя? Тарас Цымбалюк заявил, что уже не холостяк (видео)

Комики заставили актера признаться в "любви"

Известный украинский актер и экс-"Холостяк", который недавно попал в скандал с рекламой наркотиков Тарас Цымбалюк намекнул, что его сердце уже не свободно. Сделал он это с легкой шуткой и троллингом.

Во время шоу "Биография", которое ведут украинские комики, Цымбалюка прямо спросили, холостяк ли сейчас он. И ответ прозвучал довольно неожиданно: "Нет".

Правда, сразу после этого актер будто оставил себе путь для маневра и с улыбкой добавил: "Эта передача же летом выйдет, правильно?". Этим Цымбалюк оставил интригу и только подбросил дрова в огонь.

На этом шутки не кончились. Комики подхватили тему и напомнили, что Цымбалюк пришел на съемку с одной девушкой и двумя парнями, после чего в лоб спросили, кто именно из мужчин его партнер. Актер не растерялся и выдал неожиданный шутливый ответ, что это тот, кто сейчас смеется громче всего.

В результате вместо четкого ответа зрители получили еще больше загадок. Потому что формально Цымбалюк сказал, что уже не холостяк, но сразу завернул это в шутку, чтобы никто слишком рано не расслаблялся.

Напомним, что Тарас Цымбалюк принимал участие в шоу "Холостяк 14". Победительницей стала Надин Головчук, но в пост-шоу стало известно, что они не в отношениях. Позже ходили слухи о том, что актер встречается со второй финалисткой — Анастасией Половинкиной, но это тоже оказалось неправдой.

