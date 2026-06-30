Военные просили разбронировать всех: в правительстве объяснили, что теперь будет с отсрочками

В Кабмине ликвидируют "схемы" с отсрочками

Изменения в правилах бронирования, недавно принятые в Минэкономики, были пролоббированы военными, ведь количество забронированных превысило количество мобилизованных в силах обороны Украины. Об этом "Телеграфу" сообщил информированный источник в правительстве.

По словам нашего собеседника, в правительственных кулуарах сейчас идет серьезное противостояние из-за нехватки людей на передовой. Военное командование оказывает давление на Кабмин с требованием действовать радикально.

— Военные говорят: "Некому воевать, ану-ка быстренько разбронируйте всех!". Но тут же включаются министр экономики и премьер: "Смотрите, если мы сейчас всех разбронируем, то не с чего вам зарплату платить — вы же финансируетесь из налогов, которые платят именно эти люди". И дальше начинается такая "возня", — описывает ситуацию источник.

Точные цифры забронированных пока являются тайной, однако показатели стремительно перевалили за несколько сотен тысяч. Когда в Генштабе увидели эту статистику, Кабмину поставили ультиматум:

— У вас забронированных уже больше, чем воюющих. Давайте что-то решать: либо всех разбронируйте, либо меняйте правила, – отмечает инсайдер.

Ища причины такого аномального роста количества забронированных, чиновники обнаружили серьезные злоупотребления на местах. В частности, речь идет о критериях критичности предприятий, которые самостоятельно определяли Областные военные администрации.

— Начали разбираться в критериях, которые ОВА принимали у себя на местах. И оказалось, что там утвердили такие нормы, где отчетливо просматривается откровенный "схематоз". Поскольку за каждой ОВА отдельно бегать невозможно, правительство все эти локальные критерии, условно говоря, просто "грохнуло". И теперь говорит: "Давайте утверждать новые правила — гораздо более строгие, чтобы минимизировать любые лазейки для "схем", — рассказывает наш собеседник.

К примеру, открытием для правительства стала "схема" с совместительством, которую бизнес придумал для искусственного расширения своих 50-процентных квот на бронирование. Чтобы увеличить лимиты, компаниям нужны были "бумажные" работники, которые и так имеют законную отсрочку от мобилизации (например, из-за инвалидности или многодетности).

— Это была очевидная лазейка, которую люди на местах увидели быстрее государства. Что происходило? Один и тот же человек, имеющий железобетонную отсрочку от призыва — например, многодетный отец или мужчина с инвалидностью — оформляется по 0,25 ставки в четырех разных местах. И во всех четырех компаниях он засчитывается в квоту, отмечает источник. – Зачем это бизнесу? Чтобы компании набрать как можно больше забронированных в свои разрешенные 50%, ей нужно показать другие 50% военнообязанных, которые не подлежат бронированию. И им было очень удобно повсюду "иметь" такого многодетного работника, потому что он перекрывал показатели.

По словам чиновника, как только государство четко зафиксировало эту "схему", ее сразу ликвидировали.

Следовательно, главным вопросом остается сколько именно людей потеряют броню по новым правилам. Чиновник отмечает, что разработчики новых норм делали предварительные подсчеты, но они засекречены. Впрочем, очевидно, что забронированных точно станет меньше.